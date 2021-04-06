'Malatya Kağıt Kebabı' tescillendi



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın meşhur lezzetleri arasında yer alan kağıt kebabı, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'Malatya Kağıt Kebabı' olarak tescillendi.

Malatya´nın meşhur yemekleri arasında yer alan kağıt kebabı, 'Malatya Kağıt Kebabı' olarak coğrafi işaret belgesi aldı. Tescil belgesi, Ankara´da bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu´nda düzenlenen bir programla verildi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından verilen tescil belgesinin teslim programına; Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği (MAGTAD) Başkanı Zeki Saygı, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı ve Şube Müdürü Ahmet Özerhan katıldı.

DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-06 14:58:26



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