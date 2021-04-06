Malatya'da hafriyat kamyonu devrildi; sürücü ağır yaralı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Ramazan K., ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, MalatyaKayseri yolunda meydana geldi. Ramazan K. yönetimindeki 44 KS 575 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkıp, devrildikten sonra sürüklendiği bariyerlere çarparak, durdu. Kazada sürücü Ramazan K., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan K.'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, kamyonun kaldırılmasıyla kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-06 15:38:36



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