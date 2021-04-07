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Darende’de STK’lardan emekli Amirallerin darbe bildirisine tepki

İHA

Darende’de STK’lardan emekli Amirallerin darbe bildirisine tepki

Malatya’nın Darende ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, emekli amirallerin darbe imalı bildirisine sert tepki gösterdiler.
Malatya’nın Darende ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emekli amirallerin açıklamasına karşı basın açıklaması düzenledi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanında toplanan STK’lar adına konuşan Eğitime Destek Platformu Darende Şube Başkanı Akif Ateş, bildiriye tepki gösterdi. Türkiye’nin egemen ve tam bağımsız bir ülke olduğunu ifade eden Ateş, sivil toplum kuruluşları olarak gece yarısı bildirisini kınadıklarını söyledi.
Aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettiklerinin herkesçe bilindiği emekli amirallerin Kanal İstanbul ve Montrö anlaşması üzerinden darbe heveslerini ortaya koyduklarını dile getiren Ateş, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Vesayet döneminin tetikçisi, milli irade esaslı sivil siyaset sürecinin emeklisi sıfatlarına haiz demokrasi sefili güruh; çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri açıklamayla, siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini, gaflet, dalalet ve millet iradesine ihanet gayretlerini beyan etmişlerdir. FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş heves ve hedefleri, açıklamayla gün ışığına kavuşan kirli niyetleri, milletimizle birlikte görüyoruz ve not ediyoruz. Milletimizin, bu türden hedefleri, niyetleri ve fiilleri, failleri, iştirakçileri ve azmettiricileri ile maşeri vicdanında mahkûm etme iradesini ve tarihin çöplüğüne gönderme dirayetini herkese bir kez daha hatırlatıyoruz.”
Bir gurup emekli askerin, sözde ülkenin bekasını düşündükleri izlenimi ile siyasete müdahale etme cüreti gösterdiğini belirten Ateş, “Bu yönüyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 104 darbe tetikçisi, amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını isabetli buluyor, bu kararın faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri ortaya çıkaracak bir hukuki süreç üretmesini de bekliyoruz. Darbeye tevessül eden, milletin iradesini ve inanç değerlerini hedef gösteren. Sivil siyasi iradenin hukukunu yok etmeye yeltenen herkese haddi bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir” diye konuştu.

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