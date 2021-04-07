Yeşilyurt Belediyesi, 143 meslek çalışanına ‘mesleki yeterlilik belgesi’ kazandırıyor Çınar: “Ülke ekonomisinin daha da güçlenmesine katkı sunacağız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğe göre riskli ve tehlikeli meslek alanlarında çalışanların mesleki yeterlilik belgesi almalarının zorunlu hale getirildiğini söyledi.



Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunmayan belediye personellerimizin yanı sıra ilçemiz genelindeki sanayi alanlarında riskli ve tehlikeli işlerde çalışan işçi ve ustalarımıza işsizlik fonu desteğiyle belge almalarının önünü açmak için eğitim programlarına başladık” dedi.



Mesleki Yeterlilik Belgesinin, farklı meslek alanlarında görev yapanların bir nevi ehliyeti gibi olacağını ifade eden Çınar, ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sunacak olan bu belgenin farklı meslek gruplarında çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduğunu tescilleneceğini söyledi.

Çınar, 143 farklı meslek grubunda çalışan işçi ve ustaların kendi mesleklerinde kaliteli ve nitelikli iş üretmelerinin önünü açacak olan Mesleki Yeterlilik Belgesinin nitelikli istihdamın artırmasına katkı sunacağını bildirip, kendi iş alanında bilgili, kapasiteli ve deneyim sahibi insanların artmasıyla ülke ekonomisinin gelişmesine ciddi bir destek sağlayacaklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı hizmet veren Brosis Enstitüsü firmasıyla ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ protokolünü imzaladıklarına dikkat çeken Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde ve bağlı kuruluşlarda görev yapanların yanı sıra ilçemiz sınırlarındaki sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmenin yanı sıra mevcut çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla gerekli adımları atıyoruz. İş tecrübesi olan fakat Mesleki Yeterlilik Sertifikaları bulunmayanların, sertifikalandırılması için gerekli çalışmaları başlattık. Belediye olarak personellerimizin temel iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve hijyen eğitimlerine devam ederken, Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki Yeterlilik Belgesiyle ilgili karardan sonra bu eğitimleri bölgemizdeki tüm usta ve işçilerimize yaygınlaştırıp, hem hizmetlerimizde hem de üretim alanlarımızdaki verimli iş üretme kapasitesini artırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin hizmet ve üretim alanlarındaki verimlilik ve rekabet gücünü artıracağını dile getiren Başkan Çınar, “ Kent ve ülke ekonomisinin daha fazla gelişmesi, kalkınması ve büyümesi, üretim ekonomisinde çalışanların yeterli bilgi ve donanıma sahip olmasıyla mümkündür. İlçemizde nitelikli işgücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesi doğrultusunda Brosis Enstitüsü ile imzaladığımız protokolle birlikte, 140’dan fazla meslek çalışanımıza Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandıracağız. Riskli ve tehlikeli alanlarda çalışan personellerimiz ve farklı meslek gruplarında çalışan işçi ve ustalarımızın, kendi alanlardaki iş yönetme, uygulama ve üretim kapasitelerini bu vesileyle artırmış olacağız. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından koordine edilecek olan eğitim çalışmalarında, ısı yalıtımcı, inşaat boyacısı, alçı sıva uygulamacısı, iskele kurulumu, seramik karo kaplamacısı, sıvacı, inşaat işçisi, panel kalıpçı ve kaynakçı başta olmak üzere 143 meslek grubunda çalışanlara, usta öğreticiler tarafında teorik ve pratik eğitimler verilecektir. İlçemizde ikamet eden ve farklı meslek grubunda çalışanların zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgelerine erişimini bu şekilde ücretsiz bir şekilde sağlayıp, belgeli istihdamın yaygınlaşmasına da destek vermiş olacağız. Bu sebepten dolayı, yeterlilik belgesinin zorunlu hale gelmesi, işçinin güvenliği ve sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılacak sınavlarla birlikte personellerimize ve diğer sanayi bölgelerinde çalışanlara mesleki yeterlilik belgelerini vererek, iş alanlarındaki verimlilik ve rekabet gücünü artırmış olacağız. Ülke ekonomisinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak olan bu belgeyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve becerileri tescillenmiş çalışan sayısını artıracağız. Eğitim programlarına katılıp ücretsiz bir şekilde bu belgeyi almak isteyenler, 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz üzerinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzle irtibata geçip, gerekli bilgileri alabilirler” diye konuştu.

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