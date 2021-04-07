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Yeşilyurt’ta sanat kurslarını ziyaret Çınar: “Yeşilyurt’un sanatsal kimliğini güçlendiriyoruz”

İHA

Yeşilyurt’ta sanat kurslarını ziyaret Çınar: “Yeşilyurt’un sanatsal kimliğini güçlendiriyoruz”

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından açılan kültür ve sanat kurslarını ziyaret ederek, verilen eğitimleri yerinde takip ettiler.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçe genelinde açtığımız eğitim merkezlerimizde ki faaliyetlerin yanı sıra Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından başlatılan kültür ve sanat kurslarıyla, Yeşilyurt’un sanatsal kimliğini güçlendiriyoruz” dedi.

Kent sakinlerinin sosyal yaşam seviyelerini artıracak sanatsal ve kültürel projelerinin sayısını artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde açılan gitar, piyano ve bağlama kurslarıyla ilçenin sanatsal hüviyetine güzel değerler kazandırdıklarını söyledi.
Yeşilyurt Kent Konseyinin yeni projeleriyle ilçenin kültürel ve eğitim hayatına zenginlik katmaya devam ettiğini vurgulayan Çınar, “ İlçe genelinde hizmete sunduğumuz kültür ve sanat merkezlerimizde açtığımız meslek edindirme kurslarımızın yanı sıra Kent Konseyi bünyesinde faaliyete sunulan sanatsal kurslarımızla, yaşanan pandemi döneminde normal hayat şartları kısıtlanan her yaştan vatandaşımıza moral ve motivasyon aşılamaya çalışıyoruz. Pandemi kurallarının üst seviyede uygulandığı, sınırlı sayıda kursiyerin alındığı kurslarımızla eğitim faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürmekteyiz. İl ve İlçe Halk Eğitim Merkezimizin de destek verdiği kurslarımıza gösterilen ilgi ise bizi mutlu etmektedir. Geçen yıl 40’ın üzerinde kurs açmıştık, bu yılda bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabileceği noktalarda hizmete sunduğumuz Yeşilkonaklar, Gençlik Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezlerimizde açtığımız kurslarla her yaştan vatandaşımızın sanatsal yönünü ortaya çıkarmaya, yeteneklerini geliştirmelerine fırsat tanıyoruz. Kursiyerlerimiz, usta öğreticiler tarafından verilen kurslarda zamanını kaliteli bir şekilde geçiriyor. Sanatsal yönden kendisini geliştirmek isteyen herkese kapılarımız sonuna açıktır. Özellikle gençlerimizin, gitar, bağlama ve piyano gibi sanatsal kurslarımıza ilgi duymaları ve katılmaları bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Gençlerimizi iyiye, doğruya ve güzel bir hayata yönlendiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin erken yaşlarda sanata ilgi duyması onların gelecekteki hayatlarına pozitif yansıyacaktır, hayata daha güzel bakacaklar, derslerinde inşallah daha başarılı olacaklar. Kariyer planlaması yapan her gencimizin mutlaka sanat veya spor alanında faaliyette olması gerekiyor. Gençlerimizin sosyal yönünü ne kadar güçlü tutarsak onların gelecek hayatlarına da o denli güzel katkılar yapmış oluruz. Kent Konseyinde ki bağlama, gitar ve piyano kurslarına katılan gençlerimizin heyecanı, öğrenme istekleri ve gayretleri ise hepimizi mutlu etmekte, gururlandırmaktadır. Gençlik ve spor yılı olarak ilan ettiğimiz 2021 yılı içerisinde etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz. Gençlerimize ne kadar hizmet etsek azdır, onlara yapılan yatırımların karşılığını ilerleyen zamanlarda mutlaka alacağız, meyvelerini toplayacağız. Şehrimizi ve memleketimizi ilerleyen dönemlerde temsil edecek olan gençlerimiz bizim her şeyimiz ve olmazsa olmazımızdır. Dinamik, sağlıklı ve geleceğe umutla bakan, her alanda iyi yetişen ve kendisini geliştiren bir gençlik için yatırımlarımıza ve hizmetlerimize devam edeceğiz. Kurslarımıza ve etkinliklerimize katılan tüm gençlerimize başarılar diliyorum ” şeklinde konuştu.
Düzenlenen kurslardan dolayı Yeşilyurt Kent Konseyini tebrik eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “ Sosyal ve kültürel kurslarla gençlerimizin eğitim hayatlarının zenginleşmesini sağlayan Yeşilyurt Kent Konseyi, bizleri ve vatandaşlarımızı gururlandıran faaliyetlerde bulunuyor. Bu tür hizmetleri halka ulaştıran herkesi kutluyorum. Sanat, bir ülkenin ve milletin can damarıdır. Sanatsal faaliyetlerin anlatılması ve aktarılması bakımından gerçekleşen bu tür hizmetler çok değerlidir. Çocuklarımıza sanatın tüm yönleriyle öğretilmesi bu açıdan çok kıymetli ve anlamlıdır. Çocuklarımızı sanata yönlendiren ve kurslara katılmalarını teşvik eden ailelerimizi de ayrıca kutluyorum” ifadelerini kullandı.
‘Kültür ve Sanat Kursu’ kapsamında açılan bağlama ve piyona kursuna katılan kursiyerler, müzik dinletileriyle ziyarete katılanların takdirini topladılar.

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