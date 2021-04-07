Fenerbahçe’ye Malatya’da coşkulu karşılama

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.

İstanbul'dan kalkan uçakla saat 18.15'te Malatya Havalimanı'na inen sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Özellikle takım direktörü Emre Belezoğlu'na destek tezahüratları yapan taraftarlar, meşale yakarak futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanından otobüsle ayrılan Fenerbahçe kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcuların havalimanından görüntüleri

Taraftarların sevgi gösterileri

Meşale yakanlar

Futbolculardan detaylar

Genel ve detay görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-07 19:14:58



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