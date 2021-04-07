Fenerbahçe’ye Malatya’da coşkulu karşılama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
İstanbul'dan kalkan uçakla saat 18.15'te Malatya Havalimanı'na inen sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Özellikle takım direktörü Emre Belezoğlu'na destek tezahüratları yapan taraftarlar, meşale yakarak futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanından otobüsle ayrılan Fenerbahçe kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolcuların havalimanından görüntüleri
Taraftarların sevgi gösterileri
Meşale yakanlar
Futbolculardan detaylar
Genel ve detay görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-04-07 19:14:58
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