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Kayısıda ihracat azaldı, gelir yükseldi 2021’in ilk 3 ayında 75 milyon 617 bin dolar girdi sağlandı

İHA

Kayısıda ihracat azaldı, gelir yükseldi 2021’in ilk 3 ayında 75 milyon 617 bin dolar girdi sağlandı

Malatya’dan 2021 yılının ilk 3 ayında 22 bin 308 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilirken, buna karşılık 75 milyon 617 bin dolar gelir kaydedildi. Geçen yılın aynı aylarında ise 25 bin ton kayısı ihracatı karşılığında 68 milyon dolar girdi olmuştu.
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2021 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen kuru kayısı ihracatında geçen yıla oranla bir miktar düşüş olduğunu ancak gelir bakımından ise artış yaşandığını dile getirdi. Başkan Özcan, 2021 yılının geride kalan Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin ihracat rakamlarını değerlendirdi. Ocak ve Şubat aylarını bekledikleri rakamlar doğrultusunda tamamladıklarını ifade eden Özcan, “Mart ayını bizlerde çok merak ediyorduk aslında çünkü insanların sosyal hayatlarındaki kısıtlamaların ihracata yansıyacağını düşünüyorduk. Ama Mart ayının ihracat rakamları, Ocak ve Şubat aylarına göre daha verimli geçti, çok iyi rakamlarla kapattık” dedi.
Mart ayında 8 bin 228 ton kuru kayısı ihracatı karşılığında 28 milyon 145 bin dolar gelir elde edildiği belirten Özcan, geçen yılın aynı ayına kıyasla miktarda düşüş olmasına rağmen ihracatta 5 milyon dolarlık bir artışın yaşandığını söyledi. Bu durumun kendilerini memnun ettiğini dile getiren Özcan, ihracat rakamlarına baktıklarında geçen yıla göre ortalama 1,3 dolarlık bir artışın söz konusu olduğunu ifade etti.

İlk 3 ayda gelir 75 milyon dolar
2021 yılının ilk 3 ayında ise toplam 22 bin 308 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini ve buna karşılık da 75 milyon 617 bin dolar gelir kaydedildiğini belirten Başkan Özcan, “Geçen yılın aynı aylarında 25 bin ton kayısı ihracatı karşılığında 68 milyon dolar girdisi oldu. Bu da kuru kayısı ihracatında kısmi düşüşün söz konusu olduğunu ancak ihracat gelirlerinde ise artışın yaşandığını gösteriyor. Ağustos 2020 tarihinden 20 Mart 2021 tarihine kadar geçen sürece baktığımız da 20 milyon dolar bir artışın da olduğunu söyleyebiliriz. Bu da hem ülke ekonomisi hem de Malatya ekonomisi, üreticisi açısından önemsenecek bir rakam” şeklinde konuştu.

“Piyasa da istikrar sağlandı”
2020 yılında hem lisanslı depoculuğun faaliyete geçmesi hem de Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) müdahil alım yapması ile kayısı da fiyat istikrarının yaşandığına dikkat çeken Borsa Başkanı Özcan, “TMO’nun kayısı alımlarındaki amaç, piyasayı regüle etmek. Yani çok yüksek miktarda üreticiden ürün almak değil. Eğer piyasalar istikrara kavuşmuşsa, kuru kayısıda fiyatlar arzu edilen noktaya gelmişse bu bir başarıdır. Sadece TMO’nun 150 ton kuru kayısı alımı ile piyasalarda elde ettiğimiz geliri ifade etmek istiyoruz. Bu alımla piyasadaki etkiyi ifade etmeye çalışıyoruz. Az veya çok ürün almak değilde piyasayı regüle etmesi bizim için önemli. Üretici ve ihracatçıların en çok arzu ettiği de piyasa da istikrarın olmasıdır. 2020 yılında yapılan yatırımlar gerek lisanslı depoculuk gerekse TMO’nun piyasayı regüle etme alımlarının doğurduğu sonuçları görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kayısıda hasar tespiti şu an mümkün değil”
Mart aylarının son döneminde yaşanan zirai don nedeniyle bazı bölgelerde kayısıda hasar oluştuğu yönündeki bilgileri de değerlendiren Borsa Başkanı Ramazan Özcan, kayısıda oluşan hasarın henüz tespit edilecek noktada olmadığını söyledi. Zirai don hadisesinin yaşandığı dönemde Malatya’da kayısılarının bir bölümünün çiçeklenme döneminde bir bölümünün ise henüz tomurcuk döneminde olduğunu kaydeden Özcan, “Bu nedenle bu dönemde hasar tespit etmek çok zor. Zamana bırakmak lazım ve Nisan ayının tamamlanması gerekiyor. Halen soğuk hava dalgaları bitmiş değil, zira büyük hasarların yaşandığı dönemler daha çok Nisan’da olmuştur” dedi.
Kayısı da yaşanan zirai don zararının tespit edilmesinin şuan rakamsal olarak mümkün olmadığını belirten Özcan, “Şu anda kayısıdaki zararın miktarını rakamsal olarak tespit etmek mümkün değil. Ama lokal olarak Kale, Battalgazi eski Malatya, Yazıhan ve Akçadağ ilçesinin bir bölümü ayrıca Elazığ’ın Baskil ilçesinde hasar oluştuğu ihbarları alıyoruz. Şuan sahada TARSİM ve Tarım İl Müdürlüğü görevlileri ciddi anlamda çalışıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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