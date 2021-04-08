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Rektör Kızılay’dan Yeşilyurt Belediyesi’nin kültür yatırımlarına tam not

İHA

Rektör Kızılay’dan Yeşilyurt Belediyesi’nin kültür yatırımlarına tam not

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel hazinelerini ön plana çıkarmak amacıyla hizmete sunulan Gedik Kültür Merkezi ile Tarihi Yeşilyurt Konaklarındaki müzeleri inceledi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcılarının da katıldığı gezi ve inceleme programında, Çoban Müzesi, El Sanatları Galerisi, Millet Kıraathanesi, Cezaevi Müzesi ve Sergi alanlarına sahip Gedik Kültür Merkezi, Kültür Otağı, MahmutAhmet Çalık Tekstil Müzesi, Gastronomi Konağı, Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme ile Derme Kadın Kooperatifi mekanları, Kent Belleği ve Kahve Konağı Müzeleri ile (DAP) Halk Kütüphanesini gezerek, bölgenin geleneksel hayatı ve yöresel yemeklerinin tanıtımına yönelik kültürel yatırım alanlarını inceledi.
Yeşilyurt’ta tarihin ve kültürün korunması noktasında hayata geçen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik eden İnönü Üniversitesi Rektörü Kızılay, “Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın rehberliğinde Yeşilyurt’ta yeni kurulan müzeleri, konakları ve kütüphanelerin yanı sıra sokak sağlıklaştırma projeleriyle güzel bir görüntüye ulaşan sokaklarımız da ki dönüşüm yatırımlarını, gastronomi alanındaki faaliyetleri yerinde inceledik. Sayın Başkanımız, Yeşilyurt Kadın Kooperatifimizin hazırladığı nefis ve güzel Yeşilyurt yemeklerinden bizlere ikram etti. Yeşilyurt Belediyemizin kültürel projelerini, farklı konseptteki müzeleri hakkında çok güzel bilgiler edindik. Gerçekleşen yatırımlardan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Bu yatırımlar Malatya için çok büyük kazanç olmasının yanı sıra bir çok fonksiyonel yönüyle örnek gösterilecek değerli projelerdir. Yeşilyurt’ta müzeler ve konakların olduğu çok güzel bir turizm caddesi oluşturduğunu yerinde gördük. Bilindiği üzere pandemi nedeniyle kongrelerimizi online yapıyoruz. Yüz yüze kongrelerimizin başlamasıyla birlikte, kongre turizmi açısından çok güçlü bir potansiyele sahip Üniversitemize yurt içi ve yurt dışından gelecek olan değerli bilim adamları, akademisyenler ve öğretim görevlilerini Malatya’yı gezdirirken ilk olarak gezdireceğimiz mekan ve sokak burası olacaktır. Yeşilyurt yemeklerini ikram etmek için gerekli planlar yapacağız. Belediye Başkanımız ve ekiplerinin büyük ölçüde tamamladığı bu güzel müzeleri ve konakları, herkesin mutlaka görmesini ve gezmelerini özellikle tavsiye ediyorum, daha da önemlisi misafirlerini buraya mutlaka getirsinler. Burası belki gastronomi alanında öne çıkan bir yapıya sahip olsa da bütün kültür, sanat ve Malatya’nın kent tarihi, kent belleğini yansıtan, aslında hayatı anlatan bir müzeler caddesi hüviyetine kavuşmuş. Bizleri çok güzel bir ortamda ağırlayan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve değerli çalışma arkadaşlarına gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmaları ve hizmetleri, şehrimizin ötesine geçen vizyonu için Başkanımızı bir kez daha kutluyorum. İnönü Üniversitemizin imkan, kabiliyet, bilgi ve birikimi ile Yeşilyurt Belediyemize ve Yeşilyurt’a her türlü destek ve katkıyı vermeyi, işbirliğine açık olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum” dedi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Kızılay ile Rektör Yardımcılarıyla birlikte çok faydalı bir gezi düzenlediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Davetimize icabet edip müzelerimizi ve konaklarımızı gezen Sayın Rektörümüze ve Rektör Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel zenginliklerini günümüzden geleceğe taşımak adına büyük bir çaba sarf ediyoruz. Rektörümüze ve beraberindeki heyete bir yandan yatırımlarımızın amaç ve hedeflerini anlatırken diğer taraftan tecrübe, bilgi ve birikimlerinden istifade etmeye çalıştık, tavsiyelerini alma fırsatına ulaştık. Bir yandan gezerken diğer taraftan da istişarelerde bulunduk. Yeşilyurt’umuzun gastronomisini, kültürünü , tarihini, geleneksel hayatı ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı, anlatıldığı ve ön planda tutulduğu yeni dönüşüm projelerimizle turizmden hak ettiği payı alması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tarihi bölgelerimizi yeniden ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki bu projelere eklenecek olan diğer ayrıntıları, bu tür gezi ve incelemelerden çıkardığımız sonuçlar, öneri ve tavsiyelerle gerçeğe dönüştüreceğiz. Üniversitelerimizden alacağımız desteklerle bu tür bölgelerimize olan ilgiyi artırmak istiyoruz. Malatya kültürünün, ruhunun ve tarihsel hüviyetinin ön plana çıktığı bu tür yatırım alanlarına ilginin yükselmesini hedefliyoruz. Lezzet Caddemizdeki müzelerimize ve konaklarımıza yerli ve yabancı turistlerin daha fazla ilgi göstermesi için başlattığımız çalışmaları artırmaktayız. Bilgi ve birikimlerini bizimle paylaşan, güzel sözleriyle bizleri onure eden Rektörümüze ve Rektör Yardımcılarımıza şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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