Av. Aslı Gizem Gündüz, Kadın Kolları Genel Başkanlığına atandı

Merkezi Malatya'da bulunan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezi'nde Kadın Kolları Genel Başkanlığına Av. Aslı Gizem Gündüz atandı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemal Hanilçi, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları olarak kuruldukları günden bugüne kadar vatan ve millet aşkı olan kişilerle yol yürüdüklerini belirterek, "Bizim yolumuz meşakkatli ve zor bir yoldur, ayağına diken batacaklarından korkanların yürüyeceği yol değildir. Bizim yolumuz vatana ihanet edenlerin karşısında elif gibi dimdik, Yaradanın huzuruna Vav gibi duranların yoludur. Bizim yolumuz devletimizin yanında durmaktır. Kim bu devletin içerisinde yuvalanmış hainlerle iş tutarsa bilsin ki karşısında 15 Temmuz Milli İrade Ocaklarının bir neferini bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kadın Kolları Genel Başkanlığına Av. Aslı Gizem Gündüz’ün atandığını belirten Hanilçi, "Bu kutlu yolda bizimle birlikte yürüyerek bu kutlu teşkilatı bir adım daha öne götüreceğini temennisi içerisinde kendisine aramıza hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verdi.

Göreve yeni atanan Gündüz ise 15 Temmuz milli irade ruhunu devam ettirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Allah bir daha 15 Temmuz gibi darbe girişimleri yaşatmasın” dedi.

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