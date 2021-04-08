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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Hamdi Dikmen’in ismi kütüphanede yaşatılacak

İHA

Şehit Hamdi Dikmen’in ismi kütüphanede yaşatılacak

Battalgazi Belediyesi ve Malatya Emniyet Müdürlüğü ortaklığıyla Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu’nda oluşturulan Kütüphaneye, İstanbul’daki bombalı terör saldırısında şehit olan Malatyalı Polis Memuru Hamdi Dikmen’in adı verildi.
Battalgazi Belediyesi ve Malatya Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu’nda özel bir kütüphane kuruldu. Kurulan bu kütüphaneye, 2016 yılında İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Arena Stadı’nda çevik kuvvet ekiplerinin görev yaptığı alanda 2 ayrı bombalı terör saldırıda şehit olan polis memuru Malatyalı polis Hamdi Dikmen’in adı verildi.
60 raflık ve 2 bin 500 kitabın yer aldığı, 20 öğrencinin aynı anda oturup ders çalışabileceği Şehit Hamdi Dikmen Kütüphanesi’nin açılış törenine, Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Adil Demirel, Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz’ın yanı sıra şehidin annesi Elif Dikmen, kardeşleri Mahmut ve Ebubekir Dikmen katıldı.

“Kütüphanemiz hayırlı ve uğurlu olsun”
Kütüphanede paydaşı Battalgazi Belediyesi’ne teşekkürlerini ileten Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, “Çocuklarımızın kitap okuyacağı, ders çalışacağı ve 2 bin 500 kitabın yer aldığı kütüphanemiz, güzel bir fiziki yapıya sahip. Şehidimiz adına kurulan kütüphanede, öğrencilerimizin ilim irfan sahibi olmaları ve kendilerini geliştirmeleri için çorbada tuzumuz olsun istedik. Yapılışında Battalgazi Belediyemiz ile arkadaşlarımız yoğun gayretler sarf etti. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Şehidimizin adını kütüphanede yaşatıyoruz”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in Ankara programı nedeniyle yer alamadığı programda konuşan Battalgazi Belediye Başkan Vekili Adil Demirel, “Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte oluşturduğumuz kütüphanemize Malatyalı şehidimizin adını vererek, açılışını gerçekleştirdik. Ankara programı nedeniyle programa katılamayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, muhabbetlerini ve selamlarını iletmemi özellikle istedi. Şehidimizin adını bu oluşturduğumuz kütüphanemizle ömür boyu yaşatacağız. Şehidimizin ailesi de şuanda aramızda. Ailemizin ellerinden öpüyorum. Şehit Hamdi Dikmen Kütüphanemiz, hayırlı olsun” dedi.

“Kütüphanemizin açılışı bizim için çok değerli”
Tüm aziz şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Malatya Valisi Aydın Baruş, “Şehidimiz Hamdi Dikmen kardeşimiz, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde stadyum çevresinde görev yaparken arkadaşlarıyla birlikte vatan nöbeti beklerken hain bir bombalı saldırı sonucu şehit olmuştu. Şehit Hamdi Dikmen kardeşimiz ile birlikte tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Şehitlerimiz bu vatanın bütünlüğü ve milletimizin huzuru için şehit oldular. Emniyet mensubu arkadaşlarımız, asayişten trafiğe, uyuşturucuyla mücadeleden terörle mücadeleye kadar bir çok alanda büyük bir fedakarlıkla görevlerini yapıyorlar. Bunun yanı sıra içinde bulunduğumuz salgın sürecinde de insanlarımızın sağlığını korumak ve zor durumda olanlara yardım etmek için seferber oluyorlar. Gece gündüz demeden, kendilerini riske atarak görevlerini ifa ediyorlar. Fedakarlıkla görevlerini yerine getiren Tüm Polis Teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Bu kütüphanemizin açılışı da bizim için çok anlamlı ve değerli. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

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