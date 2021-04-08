Malatya Büyükşehir’den ulaşım koordinasyon toplantısı

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayı toplantısı, paydaş kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay’ın Başkanlık ettiği toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Malatya’daki trafik sorunlarının çözümü kapsamında, kavşak düzenlemeleri, durak düzenlemeleri ile gündem maddeleri yer alan JDTS plaka talepleri gibi konular da görüşülerek karara bağlandı. UKOME toplantısında alınan kararlar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın onayından sonra yürürlüğe girecek.

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