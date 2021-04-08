Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 33. haftasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele ilk yarıda atılan gollerle 11 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Valencia’nın pasında topu alan Ozan Tufan’ın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci Ertaç’ın çeldiği top direğe de çarparak kornere gitti.

59. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Gustavo’nun sert şutu az farkla auta çıktı.

73. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan Tufan’ın sert şutu üstten dışarı gitti.

89. dakikada Mert Hakan’ın altıpas noktasına çevirdiği topla buluşan Valencia’nın şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

90+3. dakikada Mert Hakan’ın ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Valencia’nın içeriye çevirdiği topa Pelkas vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkahya xx, Hakan Yemişken xx, İlker Takpak xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xx, Karim Hafez xx, Semih Kaya xx, Wallace xx, Mustafa Eskihellaç xx, Mallan xx (Malle dk. 83 ?), Fofana xx (Ndizeye dk. 66 x), Adem Büyük xx (Zeki Yavru dk. 88 ?), Acquah xx, Tetteh xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Zuqui, Nshimirimana, Doğukan Emeksiz, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: İrfan Buz

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Caner Erkin x, Gökhan Gönül xx, Szalai xx, Serdar Aziz x, Osayi x (Ferdi dk. 46 xx), Ozan Tufan xx (Mer Hakan dk. 77 x) İrfan Can x (Pelkas dk. 46 x), Gustavo x (Sosa dk. 77 x), Valencia x, Samatta x (Thiam dk. 69 x)

Yedekler: Osman Ertuğrul, Filip Novak, Tisserand, Lemos, Sinan Gümüş

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

Goller: Mustafa Eskihellaç (dk. 35) (Yeni Malatyaspor), Valencia (dk. 17) (Fenerbahçe)

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