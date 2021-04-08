Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: 1-1

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Taha AYHAN / MALATYA (DHA)-STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

YENİ MALATYASPOR: Ertaç Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Mallan (Dk. 82 Malle), Acquah, Fofana (Dk. 64 Ndizeye), Mustafa, Adem (Dk. 87 Zeki), Tetteh,

FENERBAHÇE: Altay Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo (Dk. 77 Sosa), Ozan (Dk. 77 Mert), Valencia, İrfan (Dk. 46 Pelkas), Osayi (Dk.46 Erenay), Samatta (Dk. 67 Thiam)

GOLLER: Dk. 35 Mustafa (Yeni Malatyaspor) Dk.17 Valencia (Fenerbahçe)Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.4'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Valencia, ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncunun vuruşunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.

13'üncü dakikada sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

17'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

27'nci dakikada orta alandan ceza sahası içerisine taşıdığı topa sert vuran Fofana'nın vuruşunda top kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.

32'nci dakikada kaleyi karşıdan gören uzak noktada topla buluşan Mallan'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

35´nci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Fofana´nın yerden pasında ceza saha içindeki Mustafa'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-1.

39'uncu dakikada Caner'in sol kanattan açtığı yerden ortada, Hafez'in ters vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

52'nci dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Semih'in kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kale direğinin yanından kornere gitti.

56'ncı dakikada ceza sahası dışından Gustavo'nun vuruşunda top az farla auta çıktı.

57'nci dakikada ceza sahası dışında Ozan'ın sert vuruşunda topa kaleci Ertaç dokundu. Top, kale direğinin üstüne çarparak kornere gitti.

67´nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Pelkas´ın şutunda top kaleci Ertaç´tan sekti, dönen topu önünde bulan Valencia topu ağlara gönderse de ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

72'nci dakikada cezası yayında Ozan'ın gelişine çektiği sert şutu üstten az farkla auta çıktı.

88'inci dakikada Valencia'nın ceza sahası içerisine açılan ortaya gelişine çektiği sert şutu üst direkten dışarıya çıktı.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-08 21:11:32



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