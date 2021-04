Güder’den Polis Haftası mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşların esenliği ve güvenliği için yurdun dört bir yanında fedakarca görev yapan Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıldönümü ve 612 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası ve 10 Nisan Polis Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayarak, polislik mesleğinin zorluğuna parmak bastı.

Mesajında, “10 Nisan 1845 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen Türk Polis Teşkilatı’nın, 176. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Güder, “Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. 176 yıllık şanlı mazisinde, kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanması, hak ve özgürlüklerin eşit olarak uygulanması görevlerini kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde yerine getiren Türk Polisi, aziz milletimizin her zaman gurur kaynağı olarak görevini başarıyla ifa etmektedir. Bugün güçlü ve gelişen bir Türkiye’den bahsedebiliyor ve geleceğe yönelik hedefler ortaya koyabiliyorsak; kuşkusuz bunu ülkemizde hâkim olan huzur, güven ve istikrar ortamına borçluyuz. Bu ortamın oluşturulması noktasında müteşekkir olduğumuz kurumların başında ise, Türk Polis Teşkilatı’mız geliyor. Çünkü bu teşkilatın her bir mensubu, suç ve suçlularla mücadelenin yanında yasa ve kanunların sorunsuz icrası için çalıştığı gibi, ülkenin ve milletin bekası için de, gerekirse canından dahi geçebilecek kadar vatan sevdalısıdır. İçinde bulunduğumuz korona virüs ile mücadele döneminde sadece ilgili kurumlar değil, Polis teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz de ortaya büyük bir seferberlik örneği koymuştur. Ülkemizin ulusal güvenliği noktasında her türlü tehdidi bertaraf eden ve 15 Temmuz darbe girişiminde de vatan hainlerine karşı gösterdiği destansı mücadeleyle milletimizin gönlünde bir kez daha büyük bir yer edinen polis teşkilatımızla her zaman gurur duyuyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasında, ülke bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik yıkıcı, bölücü hareketlerin önlenmesinde ve iç güvenlik harekâtında hayatlarını kaybeden şehit polislerimizi rahmet, gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyorum. Başta Malatya’mızda görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftasını ve Polis gününü kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.