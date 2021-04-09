Yeni Malatyaspor başkan adayı Şevket Salik, koronavirüsten hayatını kaybetti

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Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da başkan adayı Şevket Salik (48), koronavirüsten hayatını kaybetti.

Yeni Malatyaspor Kulübü başkan adayı ve Malatyalı iş insanı Şevket Salik, 20 gün önce rahatsızlanınca hastaneye başvurarak, koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Salik, nefes almakta zorluk çektiği için entübe edildi. Sabaha karşı fenalaşan Salik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Salik, Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-09 14:23:43



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