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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Dağdeviren’den şer güçlere boş hayal vurgusu

İHA

Müdür Dağdeviren’den şer güçlere boş hayal vurgusu

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, “Umudunu vatanımızı ve milletimizi bölmeye bağlamış şer güçler, boş hayallerini asla gerçekleştiremeyeceklerdir” dedi.
Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle yayımladığı mesajında şehitlere vurgu yapan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, ”Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve geçmişten günümüze bütün şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı arz ederim. Aziz şehitlerimizin yadigârı şehit ailelerimize başsağlığı diler, kendilerinin ve şanlı gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istirham ederim. Hassaten teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü olması münasebetiyle şehit polislerimize rahmet, ailelerine sabır ve metanet, gazi ve emekli olan teşkilat mensuplarımıza sağlık ve afiyetler dilerim. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin canları, malları, ırzları ve aziz vatanımızın emniyet ve huzuru bizlere emanettir. Bu anlamda devletine sadakatle bağlılıktan, insan hak ve hürriyetlerine saygıdan taviz vermeyen teşkilatımız, ilelebet aynı azim ve kararlılıkla kutlu emanetlerini korumaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.
Dağdeviren, “Umudunu vatanımızı ve milletimizi bölmeye bağlamış şer güçler, boş hayallerini asla gerçekleştiremeyeceklerdir. Suça, suçlulara ve şer güçlere karşı mücadelemiz hukuka uygun olarak, milli irademizin emrinde ilanihaye sürecektir. Malatya halkımız emin olsunlar ki huzur ve güvenliklerini sağlamak için bütün teşkilatımız en zor şartlarda bile göz kırpmadan vazifesini yerine getirecektir. Bu uğurda silahı, bayrağı ve namusu üzerine yemin eden emniyet teşkilatımız, canı pahasına yeminine sadakat gösterecektir. Bu vesile ile bu kutsal görevi birlikte ifa ettiğimiz Malatya Emniyet Teşkilatımızda görev yapan teknisyeninden, bekçisine ve emniyet hizmetlerindeki her rütbedeki personelime, görev disiplinleri ve görev aşkları için teşekkür eder, 176. kuruluş yıl dönümlerini kutlarım. Rabbim huzurumuzu, dirliğimizi, varlığımızı, birliğimizi tehdit eden her türlü şerden, hastalık, kaza ve belalardan milletimizi, devletimizi, ülkemizi, Malatya’mızı ve teşkilatımızı korusun” diye konuştu.

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