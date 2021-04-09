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Botoks sonrası ölen Kübra'nın ailesinden tutuklu sanığın tahliyesine tepki

DHA

Botoks sonrası ölen Kübra'nın ailesinden tutuklu sanığın tahliyesine tepki


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)İSTANBUL Beylikdüzü'nde, güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan bir gün sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın (38) ailesi, tutuklu sanığın tahliyesine tepki gösterdi. Karar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Boyraz´ın annesi Aysel Solmazgül (57), "Her şeyi yarım kaldı" dedi. Baba Ekrem Solmazgül ise, "Suçlu yok ortada. O diyor 'ben yapmadım', o diyor 'ben yapmadım' diye. Gökten mi geldi yaptılar" diye konuştu.
Olay, geçen yıl 21 Eylül'de İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Kübra Boyraz, bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaştı. Boyraz, güzellik merkezi çalışanları tarafından evine götürüldü. Kapıyı açan annesi Aysel Solmazgül, kızına ne olduğu sorusu üzerine, güzellik merkezi çalışanı tansiyonunun düştüğünü söyledi. Evde bir gün sonra tekrar fenalaşan Kübra Boyraz, çağrılan ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kübra Boyraz, durumunda iyileşme görülmeyince özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına karşın Kübra Boyraz kurtarılamadı. Kübra Boyraz'ın cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Epikriz raporunda, Kübra Boyraz'ın 'pıhtı atması' nedeniyle kalp krizi geçirdiği bildirildi.
TUTUKLU KALMADI
Olay sonrası gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, Cumhuriyet Savcısı'nın itirazı üzerine şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda, şüpheliler adreslerinde bulunamadı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Tutuklananlardan 1'i, 2'nci duruşmada serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin Büyükçekmece 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada ise mahkeme, tutuklu sanık Erdal D.'nin tutuklulukta geçen süreyi göz önünde bulundurup, sanığın delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimalinin bulunmadığı kanaatine vararak, 'Yurt dışına çıkma yasağı' ve 'Adli kontrol' uygulayarak tahliyesine karar verdi.
ANNE SOLMAZGÜL: HER ŞEYİ YARIM KALDI
Karara tepki gösteren Kübra Boyraz'ın annesi Aysel Solmazgül, üzgün olduğunu belirterek, "Bu çocuk bu hale geliyor, getirip kapıya atıyorlar, suçlu yok mu? Suçlu istiyorum. Çocuğumun kanını yerde mi bırakacaksınız? Kanundan adalet istiyorum, adalet yerine gelsin. Çocuğumun kanını yerde bırakmak istemiyorum. Oğlu ortada kaldı. Günah değil mi? O çocuğu büyütecekti, ne hayalleri vardı. Çok güzel hayalleri vardı yavrumun. Çocuğunu çok güzel büyütmek istiyordu. Her şeyi yarım kaldı" dedi.
BABA SOLMAZGÜL: HEPSİ ŞEBEKE BUNLARIN
Ekrem Solmazgül ise kızını 'ölü' diye gelip kapılarına attıklarını kaydederek, "Suçlu yok ortada. O diyor 'ben yapmadım', o diyor 'ben yapmadım' diye. Gökten mi geldi yaptılar. Böyle bir adalet mi olur? Bugün benim çocuğum yarın başka birinin çocuğu. Sırayla gelecek bu. Bıraktılar onu, yarın yine başlayacaklar. Belki de başladılar şu durumda. Adamların görevi bu, kasaplık, insanları öldürmek. Hepsi şebeke bunların. Yok şu yapmadı, bu yapmadı, o zaman bunu kim yaptı belirsiz, boşuna öldü o zaman. Kızımızın kanı yerde kalmasın. Biz bunu herkes için de söylüyoruz, kendi kızımız için de söylüyoruz. Bugün böyle oldu, yarın yine öldürecekler" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-04-09 16:05:34

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