Büyükşehir Belediyesi engelli ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, engellileri pandemi sürecinin olumsuz şartlarından uzaklaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, pandemi sürecinde yaşadığı zorlukları en aza indirmek için sosyal anlamda engelli ve yaşlıların yanında olurken, engelli ve yaşlı vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda da hizmetlerini sürdürüyor.

Covid19’un, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmesiyle birlikte salgının yerel bir sorun olmaktan ziyade küresel nitelik kazandığı tescillendi. Türkiye’de ilk kez 11 Mart 2020 tarihinde korona virüs vakalarının görülmesinin ardından ilk ölüm verileri de yaşlı ve kronik hastalığa sahip bireylerde yaşandı. Yapılan bilimsel araştırmalarda engelli yetişkinlerin kalp hastalığı, felç, diyabet veya kanser geçirme ihtimali engelsiz yetişkinlerden üç kat daha fazla olduğu ifade edilmektedir. Bu durum pandemi karşısında dezavantajlı olarak tanımlanabilecek grubun engellilerin olduğunu gösterdi.

Bütün bu faktörlere bakıldığında evde yalnız kalan engelli olma dezavantajının yanında, izole olma ve toplumdan ve çevreden kopan engelliler için mutsuz bir tablo görüntüsü çıkmaktadır. Bu durumları göz önünde bulunduran Malatya Büyükşehir Belediyesi, bulaş riskinin yüksek olduğu bu dönemde özel dizaynlı araçlarla engelli vatandaşların randevu almaları şartıyla taşıma hizmeti vererek ihtiyaçlarını karşılama imkânı sunuyor. Engelliler merkezinde pandemi koşullarına uygun 5 adet kursu bu süreçte faaliyete geçiren Büyükşehir Belediyesi, açılan sınıflarda maske ve mesafe kurallarını dikkate alarak beş kişilik sınıflarda eğitimlerini sürdürüyor. Aynı zamanda Yaşlılar için de hizmetlerine devam eden ekipler, özellikle kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaçlarını karşılamada zorlanan vatandaşlar için gerekli hizmetleri sağlamak adına sahada çalışmalarına devam ediyor.

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