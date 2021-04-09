10 ayrı suçtan aranan şahıs kontrola takıldı

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Malatya’da 10 ayrı suçtan aranan şahıs yol kontrolünde yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Sürgü Jandarma Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, 10 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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