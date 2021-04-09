Muhtarlar, Yeşilyurt Belediyesi 2.muhtarlar akademisinden mezun oldu Sertifikalarını aldılar, keplerini havaya attılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlar, Yeşilyurt Belediyesi 2.muhtarlar akademisinden mezun oldu Sertifikalarını aldılar, keplerini havaya attılar

İHA

Muhtarlar, Yeşilyurt Belediyesi 2.muhtarlar akademisinden mezun oldu Sertifikalarını aldılar, keplerini havaya attılar

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde iki gün süren 2.Muhtarlar Akademisine katılan mahalle muhtarları, düzenlenen mezuniyet töreninde sertifikalarını aldıktan sonra keplerini havaya attılar.
Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Turgut Özal Üniversitesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen 2.Muhtarlar Akademisinin mezuniyet töreni, Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Görevlileri tarafından verilen, yerel yönetim kanunları, muhtarlığın tarihçesi, halkla ilişkiler ve muhtarların görev ve yetkilerini kapsayan bilgilendirme sunumlarına katılan mahalle muhtarları, sertifikalarını aldıktan sonra Kültür Otağı önünde keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadılar.
2.Muhtarlar Akademisinin kapanış programına, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Alaaddin Aktaş ile mahalle muhtarları katıldı.
Mahalle Muhtarlığının kamu hizmetlerinin verimli ve etkin şekilde yürütülmesinde büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mahalle muhtarları ile kamu kurumu ve kuruluşları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilerek kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumun da etkinliğin ve verimin artması adına düzenlediğimiz 2.Muhtarlar Akademisine katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlık müessesemiz, 1829’dan günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. Belediye olarak ta sürekli iletişim halinde olduğumuz muhtarlarımıza yönelik faydalı bir eğitim programına daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kentimiz ve ilçemizdeki hizmetlerin düzenli, planlı ve sorunsuz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılmasında aktif rol üstlenen muhtarlarımıza, belediye kanunları, kamu ve kurumların işleyişi, muhtarlığın görev ve yetkilerini içeren bilgilendirme sunumları yapıldı. Muhtarlarımız, alanında deneyimli eğitmenler tarafından aktarılan bilgilerin ışığında çalışmalarındaki verimlilik ve kalite düzeyini daha da artıracaklardır. Buradaki eğitimler, vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizde ki verimlilik düzeyinin artmasına neden olacaktır. Başarılı ve güzel geçen eğitim programında, eğitimin yaşı olmadığını bizlere bir kez daha göstererek topluma örnek olan değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Muhtarlığın idari sistemde özel bir yeri olduğunu ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “Yeşilyurt Belediyemizin öncülüğünde gerçekleşen eğitim programına ilgi gösteren muhtarlarımızı öncelikle kutluyorum. Üstlendikleri görevler itibariyle idari sistemde önemli bir yere sahip olan muhtarlarımız, vatandaşlarımızla devlet arasında köprü vaziyeti görmekte ve önemli yetkileri bulunmaktadır. Muhtarlarımızın görev ve yetki alanlarında daha başarılı olmaları içinde, bu tür eğitim çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Muhtarlarımız aldıkları eğitimler neticesinde vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler ulaştıracakladır. Emeği geçen herkesi kutlar, muhtarlarımıza yaptıkları görevlerde üstün başarılar dilerim” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından sertifikalarını alan mahalle muhtarları, Kültür Otağı önünde ki hatıra fotoğrafı çekiminden sonra keplerini havaya attılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Fendoğlu’na depremzedeler teşekkürü
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’na depremzedeler teşekkürü
Gürkan’dan Polis Haftası mesajı
YEREL HABERLER Gürkan’dan Polis Haftası mesajı
Arapgir spor tesislerine kavuştu
YEREL HABERLER Arapgir spor tesislerine kavuştu
Büyükşehir Belediyesi engelli ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi engelli ve yaşlı vatandaşları ...
Botoks sonrası ölen Kübra'nın ailesinden tutuklu sanığın tahliyesine tepki
YEREL HABERLER Botoks sonrası ölen Kübra'nın ailesinden tutuklu ...
Müdür Dağdeviren’den şer güçlere boş hayal vurgusu
YEREL HABERLER Müdür Dağdeviren’den şer güçlere boş hayal vurgusu
Yeşilyurt Belediye Meclisi’nde seçim
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Meclisi’nde seçim
Yeni Malatyaspor başkan adayı Şevket Salik, koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor başkan adayı Şevket Salik, ...
Doğanşehir'de bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Doğanşehir'de bir mahalle karantinaya alındı
Malatya'da, 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da, 1 mahalle karantinaya alındı
Jandarma’dan Polis teşkilatına kutlama
YEREL HABERLER Jandarma’dan Polis teşkilatına kutlama
Güder’den Polis Haftası mesajı
YEREL HABERLER Güder’den Polis Haftası mesajı
Malatya’da Covid-19 vakaları artıyor Başhekim Aktürk: "Bunu 3. dalga kabul edersek en hızlı artış periyodu bunda gözlemleniyor"
YEREL HABERLER Malatya’da Covid-19 vakaları artıyor Başhekim Aktürk: ...
Yeni Malatyaspor Başkan adayı Şevket Salik korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Başkan adayı Şevket Salik korona ...
Çınar’dan Türk Polis Teşkilatının 176’ncı yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Çınar’dan Türk Polis Teşkilatının 176’ncı yıl dönümü ...
CHP heyetinden MÜSİAD’a ziyaret
YEREL HABERLER CHP heyetinden MÜSİAD’a ziyaret
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Adil Gevrek: Fenerbahçe gibi bir takımdan 1 puan almak çok önemli
YEREL HABERLER Adil Gevrek: Fenerbahçe gibi bir takımdan 1 puan ...
Adil Gevrek: "Fenerbahçe’den bir puan almak çok önemli"
YEREL HABERLER Adil Gevrek: "Fenerbahçe’den bir puan almak çok ...
İrfan Buz: Bir puan bizim açımızdan çok çok önemli
YEREL HABERLER İrfan Buz: Bir puan bizim açımızdan çok çok önemli
Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum
YEREL HABERLER Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna ...
İrfan Buz: "Bir puan bizim için çok önemli"
YEREL HABERLER İrfan Buz: "Bir puan bizim için çok önemli"
Emre Belözoğlu: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz"
YEREL HABERLER Emre Belözoğlu: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz"
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: 1-1
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: 1-1