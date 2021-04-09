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Malatya Büyükşehir, 2021 ilaçlama sezonunu başlattı Gürkan: “Haşereyle mücadelede de topyekûn mücadele edeceğiz”

İHA

Malatya Büyükşehir, 2021 ilaçlama sezonunu başlattı Gürkan: “Haşereyle mücadelede de topyekûn mücadele edeceğiz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilkbaharyaz dönemi haşere ile mücadele ilaçlama sezonu için start verdi.
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Mahalle Muhtarları, şube müdürleri ile personeller katıldı.

“26 araç 70 personelle mücadele edeceğiz”
İlaçlama sezon açılış konuşmasını gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Dire Başkanı Şaban Aşıcı, “Bugün itibariyle ilaçlama çalışmalarının startını vermiş bulunmaktayız. 2021 Yılı Haşere ile mücadele çalışmalarımız il mülki sınırları dahilinde iki merkez ilçe olmak üzere 13 ilçemizin 718 mahallesinde, 26 adet araç, 26 adet araç üstü ULV cihazı, 20 adet motorlu sırt atomizeri, 24 adet araç üstü pülverizatör, 1 adet mistblower 5 adet termal fog cihazı,6 adet el ULV cihazı ve 100 adet sırt pülverizatöründen oluşan araç, ekipman ve70 personelden oluşturulan 24 mobil ekip ile haşere ile mücadele alanında arkadaşlarımızla birlikte ele ele çalışmalarımızı yürüteceği” ifadelerini kullandı.

“ Talepler göz ardı edilmeden çalışmalar yürütülecek”
İlaçlama sezonunun Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulunan Gürkan, “9 Nisan itibariyle haşereyle mücadele çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Haşereyle mücadele kapsamında toplumumuzun genel talep ve istekleri doğrultusunda, toplumumuzu rahatsız etmeyecek usul ve esas içerisinde haşereyle mücadele çalışmaları gerçekleştirmenizi temenni ediyorum. İlaçlama çalışması yapan arkadaşlarımız gittikleri bölgelerde muhtarlarımızla istişare içerisinde çalışmalarını yürütecekler. İlaçlama konusunda arkadaşlarımız muhtarlarla birlikte programlarını yaptıklarında çok daha etkili bir çalışma olacaktır. Biz larva ve haşereyle mücadelede de topyekûn ve genel mücadele yapacağız. Temizliğe hem bireysel hem de toplum olarak topyekûn dikkat ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizin her sahasında her noktasında haşereyle, böceklerle ve toplumu rahatsız eden durumlarla ilgili mücadelemizi yapacağız. Geçen yıl çok ciddi manada haşereyle mücadele çalışması yürüttük. Bu yıl bu çalışmalarımız daha da iyi olacak. Bu yıl daha fazla araçla, ekiple, ekipmanla bu yola çıktık. İnşallah bu yolumuzda da huzur şehri olan Malatya’da sağlığı da, mutluluğu da, sevecenliği de, iyi niyeti de, muhabbeti de, birlikte ihdas edeceğiz” dedi.

“Bizim beş temel ilkemiz var”
Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda büyük bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Gürkan, “Bizim beş temel ilkemiz var. Bunlar Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Hizmet Belediyeciliği, Katılımcı Belediyecilik ile Yeşilin korunması ve çevrenin geliştirilmesi anlayışı içerisinde beş temel ilke üzerinde Belediye çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Görevde iki yılımızı tamamladık ve üçüncü yılımıza girdik. Biz günlük muhasebemizi yapıyoruz. Hakikaten geçtiğimiz iki yılda toplumun önüne çıktığımızda anlımız ak, yüzümüz ak olarak çıkabiliyor muyuz onun değerlendirmesini yapmak zorundayız. Malatya’nın bütün tarihinde yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını yapma hedefi içerisindeyiz. Biz birilerine nispet amacında değiliz. Biz bildiğimiz yolda emin adımlarla gideceğiz. İnsanımızın içerisine fitne ve fesat sokmak isteyenlere müsaade etmeyelim. Bu şehir hepimizin şehridir. Şehrimizin paydasında buluşacağız, el ele vereceğiz biz herkesi kucaklayacağız. Biz, Mevlana dergâhında yetişmişiz. Bu şehir ümidin yandığı şehirdir. Bu şehir kardeşliğin şehridir, birlik beraberliğin, dayanışmanın Türkiye’ye teşmil edileceği ve burada yanan ışığın Türkiye’yi aydınlatacağı kardeşlik ışığının yandığı şehrin adıdır. Dün Malatya Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehriydi. Önceki dönemde insanlık medeniyetinin başladığı ve insanlığa medeniyeti teşmil eden şehirdi. İnşallah önümüzdeki dönemde de kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, düşünce farklılıklarının hepsinin şehrin paydasında ve ülkenin ileri taşınmasında birlikte olmanın oluştuğu ve birlikte olmanın, birlikte hareket etmenin inkişaf ettiği bir şehir olacaktır” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen program sonrası ilaçlama ekipleri şehrin genelinde görevli oldukları bölgelere doğru hareket ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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