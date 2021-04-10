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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güney Asya’dan en fazla öğretim görevlisi İnönü Üniversitesi’nde

İHA

Güney Asya’dan en fazla öğretim görevlisi İnönü Üniversitesi’nde

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye’de, Güney Asya bölgesi alanında uzman ve doktoralı en fazla öğretim görevlisinin İnönü Üniversitesi’nde bulunduğunu ifade etti.
İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜGAM) tarafından ‘Türkiye’nin Yeniden Asya Girişimi’ isimli çevrim içi seminer düzenlendi.
Seminere, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Danışmanı ve İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, Dışişleri Bakanlığı Yeniden Asya İnisiyatifi Koordinatörü Büyükelçi Nilvana Darama ve akademik personel katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kızılay, programa katılımlarından dolayı Büyükelçi Darama’ya ve programı düzenleyen İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak’a teşekkür etti. Güney Asya Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgi veren Rektör Kızılay, Türkiye’de Güney Asya bölgesi alanında uzman ve doktoralı en fazla öğretim görevlisinin İnönü Üniversitesi’nde bulunduğunu ifade etti. Kızılay, “Neslihan hocamızın müdürlüğü ile Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışma alanını biraz daha genişleterek Asya’nın tümünü kapsamaya başladı. Bu nedenle sayın Büyükelçim, merkezimiz muhtemelen ileride sizinle daha çok çalışacak bir merkezdir. Sizlerin belki önereceği bazı alanlarda raporlar hazırlayacaklardır. Sizlerin ihtiyaç duyduğu bazı konularda bilimsel çalışmalar yapacaklardır. İNÜGAM, sizlere sahada katkı vermeyi amaçlayan bir merkezimizdir. Üniversite olarak bu konuda aktif rol almak, bilimsel üretim gerçekleştirerek başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ülkemizin bu alandaki politikalarına da katkı vermek istiyoruz” dedi.
Büyükelçi Nilvana Darama'nın özgeçmişi ve çalışmaları hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, Büyükelçi Nilvana Darama, Rektör Kızılay ve katılımcılara teşekkür etti. Durak, Güney Asya ile ilgili akademik kuruluşlarla iş birliği içerisine girmeye hazırlandıklarını ifade etti. Durak, Güney Asya alanındaki çalışmaların Türkiye için önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Konuşmasında Güney Asya bölgesi hakkında yeterli bilimsel çalışmanın olmadığını vurgulayan Büyükelçi Darama ise, "Yeniden Asya İnisiyatifi" hakkında şu bilgileri verdi:
“Son 20 yıldır Asya coğrafyası bir kalkınma hamlesi içerisinde ve 21. yüzyılın Asya yılı olduğu söyleniyor. 2020 yılı bu bakımdan bir dönüm noktasıdır. Çünkü satın alma gücüne göre Asya ülkelerinin toplam gayri safi milli hasılaları dünyanın geri kalanın aşmış durumundadır. Asya bir ekonomik dinamik içerisinden geçmektedir. Fakat birkaç yıldır bu dinamikler jeopolitik, askeri ve siyasi bir nüfuz unsurunu da içermeye başladı. Asya coğrafyası buradan yararlanmak isteyen büyük güçlerin de rekabet alanına dönüşüyor.”

“Türkiye, Asya ülkeleri arasında önemli bir yere sahiptir”
Büyükelçi Darama, Türkiye’nin Asya ülkeleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Darama, “Türkiye önemli bir bölgesel güçtür. Aynı zamanda bir Asya ülkesidir. Bu dinamiklerin içerisinde kendisini doğru bir şekilde konumlandırmış olması ve bu dinamiklerin sunduğu fırsatlardan istifade etmesi, dinamiklere yön veren güçlerden bir tanesi olması bizim girişimimizin hedefinde yer alıyor. Girişimin öncelikli beklentisi ekonomik ve ticari ilişkilerin her bir Asya ülkesinde daha da ileriye götürülmesidir. Burada asıl olan karşılıklılığın olmasıdır. Sadece Türkiye ve beklentilerimiz değil muhatabımız olan ülkenin beklentilerini de dikkate almak durumundayız. Önemli ölçüde ortaklıklar geliştirmek sureti ile girişim hedeflerini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Asya geniş bir coğrafya, dolayısıyla biz de Yeniden Asya Girişimi olarak bu bölgeye bakış açımızı bölgesel yaklaşımlar temelinde geliştiriyoruz. Her bir alt bölge ve ülke temelinde önceliklerimizi, hedeflerimizi ve önümüzde kısa vadede uygulanabilecek eylemleri tespit etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Nilvana Darama, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bütünleşme hedeflerini koruğunu söyledi ve çok kutuplu bir dünya düzeninin ortaya çıktığına dikkat çekti. Darama, Türkiye’nin izlediği çok kutuplu dünya bakışıyla Asya ile angajmanı ileriye götürmek istediğini vurguladı.
Büyükelçi Darama, Türkiye’nin Güney Asya, Doğu Asya ile herhangi bir nüfuz çatışması ya da bölgesel bir çatışmasının mevzu bahis olmadığını söyledi ve bu sebeple Asya ülkeleri ile iş perspektifinin kolaylaştığının altını çizdi. Türkiye'nin Batı ile olan tecrübesinin Asya ülkeleri arasında güçlendirici, Asya ile olan tarihi ve kültürel geçmişinin ise Batı ile olan anlaşmaları güçlendirici bir nitelik taşıdığını belirten Büyükelçi Darama, Asya kıtası hakkında yapılacak bilimsel çalışmalara ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.
Program soru cevap şeklinde son buldu.

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