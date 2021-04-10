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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da av yasağına dikkat çekildi

İHA

Malatya'da av yasağına dikkat çekildi

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü, il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 1 Nisan30 Haziran tarihlerine kadar devam edecek olan balık av yasağına dikkat çekerek, yasağa uymayanlara idari yaptırım uygulanacağını hatırlattı.
Balık neslinin tükenmemesi için her yılın belli dönemlerinde uygulanan balık av yasağı konusunda uyarılarda bulunan Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü, il sınırları içerisindeki bütün sularda 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasında, balık avcılığının yasak olduğunu hatırlattı. Müdürlük, yasağa uymayan vatandaşlara idari yaptırım uygulanacağını da belirtti.
Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla, il sınırları içerisinde yer alan akarsularda ve kollarında doğal alabalık avcılığının da bu dönemde yasak olduğuna dikkat çekilerek, “Bunun dışında kalan diğer yerlerde 1 Ekim 28 Şubat tarihleri arasında doğal alabalığın avlanması yasaktır. Belirtilen usul ve esaslara uyulmadığı taktirde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanuna göre cezai işlem uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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