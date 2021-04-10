Hastalığı kısıtlamayı unutturdu, evine polis bıraktı Alzaymır hastası yaşlı adam sokağa çıkma yasağını unuttu, imdadına polis yetişti

Malatya'da, sokağa çıkma kısıtlamasını unuttuğu için dışarı çıkan ve alzaymır hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın imdadına polis ekipleri yetişti. Polis ekipleri, hastalığı nedeniyle kısıtlamayı unuttuğu için dışarı çıkan yaşlı adamı evine kadar bıraktı.

Malatya'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını unutan alzaymır hastası 75 yaşındaki yaşlı bir adamla karşılaştı. Yaşlı adamın, hastalığı nedeniyle kısıtlama olduğunu unuttuğu için dışarıya gezmeye çıktığını tespit eden ekipler, yaşlı adamı evine bıraktı.

Yaşlı adamı evine bırakan ekipler, kentin her yerinde denetimlerini sürdürmeye devam etti.

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