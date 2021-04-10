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Dalbastı kirazının coğrafi işaret tescil belgesi Yeşilyurt Belediyesi’ne devir edildi

İHA

Dalbastı kirazının coğrafi işaret tescil belgesi Yeşilyurt Belediyesi’ne devir edildi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Yeşilyurt Dalbastı Kirazı’nın Coğrafi İşaret Tescil Belgesinin Yeşilyurt Belediyesine devir edilmesine yönelik protokolü imzaladılar.
FKA’da gerçekleşen imza töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Dalbastı Kirazı’nın görsel kimliğinin ve marka imajının oluşturularak tanıtımının yapılması, pazarlamaya yönelik ürün tasarımlarının gerçekleştirilmesi, ticari hacminin artırılmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda işbirliğinin güçlendirilmesi ile dalbastı kirazının tanıtımı ve ticarileştirilmesini sağlayacak önemli bir adım daha attıklarını söyledi.
Fırat Kalkınma Ajansıyla ortaklaşa yapacakları çalışmalarla Yeşilyurt Dalbastı Kirazı’nın hak ettiği değeri görmesini sağlayarak, pazar payının yükselmesinde öncülük edeceklerine dikkat çeken Çınar, “ Tadı, aroması ve kalibresiyle Yeşilyurt’umuza özgü tarımsal bir ürünümüz olup, Fırat Kalkınma Ajansımızla ortaklaşa yaptığımız girişimlerin ardından coğrafi işaret tescil belgesine kavuşan Yeşilyurt Dalbastı Kirazımızın marka imajının oluşturulup, güçlü ve akıllarda kalacak tanıtım çalışmalarıyla pazar payının yükselmesi noktasında bugün tarihi bir adım atıyoruz. İlçemizde kayısı başta olmak üzere kiraz yaprağı sarmamız, dalbastı kirazımız ve banazı üzümümüz, coğrafi işaret tescil belgesi alan yöresel lezzetlerimizdir. Kiraz yaprağı sarmasının coğrafi işaret tescil sürecini Fırat Kalkınma Ajansımızın destekleriyle tamamlamıştık, kaysımız zaten tescilini almıştı. Yeşilyurt’umuzun marka değeri olan, bölgemizin farklı noktalarındaki bağ ve bahçelerin verimli topraklarında yetişen dalbastı kirazımızla ilgili coğrafi işaret tescil belgesinin devir alınmasıyla ilgili protokolümüzü imzalayacağız. Dalbastı kirazımızın bütün tanıtım çalışmalarını devir aldıktan sonra bu eşsiz lezzetimizin ticarileştirilmesi, daha fazla üretilmesi, marka imajının oluşturulması, logolarının yapılması ve tanıtımına yönelik iş ve işlemleri yürüteceğiz. Tanıtıma yönelik kurum ve kuruluşların yanı sıra bu yönde hizmet sunan firmalarla işbirliğinin güçlendirilmesi konularında daha aktif bir çalışma dönemine gireceğiz. Dalbastı kirazının gerek afişlerle gerekse de diğer görsel ve yazılı tanıtım yollarıyla dünyanın dört bir tarafına ulaştırılması gibi çalışmaların başlangıcını bugün yapıyoruz. Dalbastı kirazımıza verdiğimiz değer ve önemi, bu şekilde ön plana çıkarmış olacağız. Bu protokol aynı zamanda bir markanın oluşturulması, yeni bir kimlik kazandırılması, farklı logo ve imaja yönelik tanıtım çalışmalarının artırılmasını sağlayacaktır. Bu tür tanıtım çalışmaları bölgemizde ki farklı ürünlerinde ön plana çıkmasını sağlayacak olup, doğal olarak ta Malatya ekonomisinin hareketlenmesine ve canlanmasına katkı sunacaktır. Eşsiz lezzetlerimizin hem üretiminin artması, hem tanıtılması hem de yaygınlaştırılmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışmayı da ifade eden, bölgemizde ki tarımsal seferberliğimize de katkı sunacak çok önemli bir başlangıç yapıyoruz. Dalbastı kirazımız başta olmak üzere bölgemize özgü yemek ve tarımsal ürünlerin tescil edilme süreçlerinde büyük emek sarf eden Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize ve değerli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Dalbastı kirazı rekoltesinin yükselmesi ve tanıtılması noktasında bir takım çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Çınar, “Elemendik ve Gündüzbey’de kurduğumuz yaklaşık 50 dönümlük kiraz ve vişne bahçelerimizle, bu doyumsuz lezzetlerimizin planlı ve düzenli bir şekilde yetiştirilmesi, hasadının yapılması ve daha fazla tercih edilmesine yönelik çalışmalarımızın boyutunu bir adım daha ileriye taşımış olduk. Şu anda ekimi yapılan kiraz ve vişnelerimizden inşallah bereketli ürünler toplamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bu yöndeki yatırımlara örneklik teşkil edecek teknik alt yapıya ve hizmet alanlarına sahip iki bölgedeki bahçelerimizle bölgemizin ticari hareketliliğini daha da artırmayı hedefliyoruz. Buradaki çalışmalarımızda en büyük paydaşımız olan üreticilerimiz ve çiftçilerimize de örnek tarım uygulamalarını paylaşacağız. Üreticilerimizin de daha kaliteli ve verimli ürünler toplamalarına yardımcı olacağız. Bugün atacağımız imzalarla başlattığımız yatırımların boyutunu genişletmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt Dalbastı Kirazının Coğrafi İşaret Tescil Belgesini Yeşilyurt Belediyesine devir ettiklerini ifade eden Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise, “ Yapılan başvurular ve ajans olarak yaptığımız girişimlerin ardından tescil sürecini tamamladığımız dalbastı kirazımızın Coğrafi İşaret Tescil Belgesini bugün atacağımız imzalarla Yeşilyurt Belediyesine devr ediyoruz. Ajansımız kentimiz ve bölgemizdeki ticari değeri olabilecek, coğrafi işaret potansiyeli olan ürünlerle ilgili süreçleri yürütüp daha sonra da bu ticarileşme ve denetimleriyle ilgili etkili çalışmalar yapan ve bu işleri yürütecek ilgili kurumlara da devrediyor. Yeşilyurt dalbastı kirazımız Malatya’da kayısından sonra en önemli ürünlerimizden bir tanesidir. Bu ürünün hem markalaşması, hem ticari değerinin artması, diğer taraftan üretiminin de artması içinde Yeşilyurt Belediyemiz çok önemli çalışmalar yapıyor. Bu devir işlemlerinden sonra Yeşilyurt Belediyemizle birlikte bu ürünümüzün marka tasarımlarının yapılması ve ticarileşmesi noktasında duyurulmasının yanı sıra üretiminin yaygınlaşması gibi alanlarda işbirliği yapacağız. Yeşilyurt Belediyemizin yürüttüğü çalışmalara gereken destekleri sağlayacağız. Ekonomik hayatımıza değer katan, üretim yapan insanlara da gelir getiren bu lezzetimizin ülkemize ve dünyanın her noktasına ulaşması gerekmektedir. Bu güzel değerin yükseltilmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Yeşilyurt Belediyemizle ortaklaşa yapacağımız çalışmalar ilimiz ekonomisine çok olumlu etkiler sunacaktır. Sayın Başkanımıza ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalara verdiği desteklerin yanı sıra Yeşilyurt’un yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Yeşilyurt Dalbastı Kirazının Coğrafi İşaret Belgesinin Yeşilyurt Belediyesine devir edilmesine ilişkin protokolü imzaladılar.

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