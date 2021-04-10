Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu daha korona virüs oldu

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Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu korona virüse yakalandı. Son vakalar ile birlikte kulüpte vaka sayısı 10'a yükseldi.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan rutin Covid19 testlerinde 2 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Daha önce de 6 futbolcu ve 2 kulüp çalışanı korona virüs olurken kulüpteki vaka sayısı 10'a yükseldi. Evlerindeki izolasyon sürecinin ise devam ettiği belirtildi.

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