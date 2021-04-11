Yeşilyurt Belediyesi, Suluköy’lü gençlerin ‘futbol sahası’ talebini yerine getiriyor Çınar: “Spor tesislerimizi yaygınlaştırıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla, mahallelerine ‘Futbol Sahası’ talep eden Suluköy’lü gençlerin isteği gerçeğe dönüşüyor. Suluköy Mahallesi’ndeki 4 bin 491 metrekarelik alana modern ve nezih alanlara sahip semt sahası kuruluyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2021 yılı yatırım programına dahil edilen Suluköy Mahallesi ‘Semt Sahası’ projesinin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundu.

Mahalle sakinleri ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un dört bir tarafını yeni nesil spor sahalarıyla donatmaya devam ettiklerini söyledi.

Suluköy’lü gençlerin saha talebini yerine getireceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeni dönem vaatlerimiz arasında yer alan ‘Spor Tesisleri’ projemizin içerisinde yer verdiğimiz Suluköy Mahallesi ‘Semt Sahası’ projemizi, buradaki gençlerle buluşturmak için çalışmalarımıza hız verdik. İlçemizin dört bir tarafını sportif ve kültürel mekanlarla donatmak adına çok ciddi adımlar atıyoruz, projelerimizi teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Şahnahan ve Suluköy mahallelerimizin birleşme noktasına nezih ve modern bir saha inşa ediyoruz. Gençlerimiz bizden saha istedi, bizlerde bu talebi yerine getirmek için düğmeye bastık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilçemizin dört bir tarafını futboldan basketbola, voleyboldan yüzmeye, bocceden salon sporlarına kadar bir çok spor branşını nezih ve modern alanlara taşıyarak, geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmasının önünü açıyoruz. Spor Tesislerimizi tek bir bölgeyle sınırlandırmayarak bütün yaşam alanlarına yaygınlaştırıyoruz. Bir çok bölgemizde temelini attığımız spor yatırımlarımızla inşallah Yeşilyurt’umuzu sporda da söz sahibi yapacağız. Suluköy mahallemizdeki 4.491 metrekarelik alana iç ve dış mimarisinin yanı sıra yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla çok güzel bir futbol sahası inşa ediyoruz. Diğer spor tesislerimiz gibi burası da hem görselliği hem de nezih alanlarıyla bölgemizin sosyal hayatına farklı bir güzellik katacaktır. Durmadan, dinlenmeden, bir anımızı bile boş geçirmeden Yeşilyurt’umuza hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz ” dedi.

Bütün spor branşlarında alt yapı ve tesisleşmenin önemli olduğuna dikkat çeken Çınar, “2021 yılını gençlik ve spor yılı olarak ilan ederek tesis yatırımlarına sportif aktivitelere ağırlık veriyoruz. Sporun bütün branşlarında alt ve tesisleşmeye verilen önem, yeni yeteneklerin ön plana çıkmasını sağlar. Gençlerimiz bir yandan tesislerimizde spor yaparken diğer taraftan yetenekli sporcularımızın da bu vesileyle tespit edilmesi sağlanacaktır. Buralardan yetişecek sporcularımızı belediyemizin farklı spor dallarındaki alt yapılarına dahil etmek içinde gerekli çalışmaları yapacağız. Farklı spor branşlarında kendisini gösterecek olan gençlerimizin profesyonel takımlara gitme hayallerini bu tür yatırımlarla desteklemiş olacağız. Tesislerimizdeki faaliyetlerimizden yararlanıp yeteneğiyle ön plana çıkan sporcularımızın kendilerini geliştirmeleri ve hayalini kurdukları geleceğe ulaştırmak içinde bizlerde ne gerekiyorsa yapacağız. Biz her zaman gençlerimizin yanındayız ve onların taleplerini yerine getirmeye özen gösteriyoruz. İlçemizin tüm yaşam alanlarındaki gençlerimize bu tür yatırımların ulaşmasına önem veriyoruz. Merkeze uzaklığı nedeniyle spor tesislerinden yararlanamayan Şahnahan ve Suluköy’lü gençlerimizin güzel ve temiz ortamlarda spor yapmalarına destek vermek içinde güzel bir yatırımı bölgemize kazandıracağız. Depremler ve pandemi sürecinden dolayı Şahnahan, Suluköy ve bu bölgedeki mahallelerimizde yaşamayı tercih eden ailelerimizin sayısı arttıkça, bizlerde hizmet ağımızı genişletiyoruz. Alt ve üst yapı yatırımlarından sportif, sosyal, kültürel, temizlik ve çevre hizmetlerimizi de kadar geniş bir alanda çalışarak bölgelerimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Sportif yatırımlarımızda bölgelerimize ayrı bir renk ve hareketlilik kazandıracaktır. Amacımız, gençlerimizin temiz, düzenli ve güzel alanlarda spor yapmasını sağlamaktır. Buradaki sahamızda şimdiden bölgemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Suluköy Mahallesi’nin çok güzel hizmetlere kavuştuğunu söyleyen Suluköy Mahalle Muhtarı Bayram Çay ise “ Çınar Başkanımızın mahallemize büyük emekleri vardır, alt yapı çalışmalarından sosyal hizmetlere kadar her alanda güzel hizmetler yapan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımızın talimatıyla mahallemize saha yapılıyor, mutluyuz. Gençlerimiz inşallah yeni yapılacak sahada güzel zaman geçirecekler, spor yapacaklar. Mahallemizin çok ciddi sorunları vardı ancak AK Parti ve Başkanlarımız sayesinde ulaşımımızda güzel, yollarımızda güzel, memnunuz. Başkanımızdan da Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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