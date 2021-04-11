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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den görev başındaki polislere sürpriz ziyaret

İHA

Başkan Güder’den görev başındaki polislere sürpriz ziyaret

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla, Beydağı Polis Merkezi ve ElazığMalatya karayolu üzerinde bulunan Uygulama Noktasındaki polis memurlarını ziyaret ederek, görev başındaki personelin ‘Polis Haftası'nı kutladı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İnci ile birlikte Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. Yıl dönümü ve 612 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası dolayısıyla Beydağı Polis Merkezi’ndeki ve ElazığMalatya karayolu üzerindeki Uygulama Noktasındaki polis memurlarını ziyaret etti.

“Tüm polislerimizin haftası kutlu olsun”
Ziyaret programında bulunan ve tüm polis teşkilatının polis haftasını kutlayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Polis Haftası dolayısıyla Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız ve İlçe Emniyet Müdürümüz ile birlikte polis noktalarını ziyaret ediyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı tüm polislerimize teşekkürlerimizi iletiyor ve haftalarını kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güvenlik güçlerimiz, covid19 sürecinde aktif rol oynadı”
Covid19 salgınının önlenmesi noktasında Polis teşkilatının aktif rol oynadığının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “Ülkemizin her köşesinde vatandaşımızın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla gece, gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle görev yapan Polis Teşkilatımızın 176. yıldönümünü canı gönülden kutluyorum. Bu özel günde görevi başındaki arkadaşlarımızı ziyaret ederek, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Türk Polisi, aziz milletimizin her zaman gurur kaynağı olarak görevini başarıyla ifa etmektedir. Vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan canlarını feda eden güvenlik güçlerimiz, gece gündüz demeden bizlerin huzuru ve güvenliği için fedakârca çalışıyor. Malumunuz tüm ülke olarak insanların sağlığını tehdit eden bir salgın dönemi yaşıyoruz. Bu süreçte gerçekten bu salgının önlenmesi noktasında en aktif görev alan sağlıkçılarımız yanında polis ve jandarma teşkilatımızda çok aktifler. Canla başla görev yapan güvenlik güçlerimizin salgın nedeniyle yükleri bir kat daha arttı. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren emniyet teşkilatı mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasında, ülke bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik yıkıcı, bölücü hareketlerin önlenmesinde ve iç güvenlik harekâtında hayatlarını kaybeden şehit polislerimizi rahmet, gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyorum. Allah güvenlik güçlerimizin eksikliğinizi vermesin. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

“Büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz”
Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını belirten Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran da, “Bu hafta Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıl dönümünü. Büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Bugünde polis haftasını kutlamak için arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz korona virüs ile mücadele döneminde Polis teşkilatı ve güvenlik güçlerimiz, sağlıkçılarımız kadar büyük bir seferberlik örneği ortaya koymuşlardır. Bu anlamda başarılı çalışmalarından dolayı kendilerine özellikle teşekkür ediyoruz. Üstün hizmet anlayışı görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftasını kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.
Ziyaret sonunda Kaymakam Duran, Belediye Başkanı Güder ve İlçe Başkanı Kahveci, polis memurlarına tatlı ikramında bulunarak, görevlerinde kolaylıklar dilediler. Sürpriz ziyaretten ötürü mutlulukları dile getiren polisler, anlamlı günlerinde kendilerini unutmayan Kaymakam Duran, Başkan Güder ve İlçe Başkanı Kahveci’ye çay ikramıyla karşılık vererek, teşekkürlerini ilettiler.

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