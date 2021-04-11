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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tıbbiyelilere proje hazırlama öğretildi

İHA

Tıbbiyelilere proje hazırlama öğretildi

Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik, “ Projesi Hazırlama, Yürütme ve Uygulama Eğitimleri” online olarak gerçekleştirilerek, öğrencilere projelerin hazırlanması konusunda konu uzmanlarınca bilgi aktarıldı.
Malatya İnönü Üniversitesi ve TÜBİTAK 2237B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik “TÜBİTAK Projesi Hazırlama, Yürütme ve Uygulama Eğitimleri” düzenlendi.
Online olarak düzenlenen ve açılışı gerçekleştirilen eğitime, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Tıp Fakültesi Dekanı Pof. Dr. Mahmut Durmuş, Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Etkinlik Koordinatörü Doç. Dr. Suat Tekin, etkinlik kapsamında eğitim verecek eğiticiler ve kursiyerler katıldı.
Etkinlik Koordinatörü Doç. Dr. Suat Tekin, düzenlenen etkinliğin hazırlık, kabul aşamalarından ve eğitimin öneminden bahsederek, projede yer alacak eğiticiler hakkında bilgiler verdi.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Pof. Dr. Mahmut Durmuş ise, eğitime katkı sağlayanlara teşekkür ederek, öğrencilerin eğitime gösterdiği ilgiye değindi ve eğitime katılan öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Kızılay, en üst düzeyde istifade önerdi
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, kursta eğitim verecek olan sekiz eğitmeni tanıtarak eğitim alacak kursiyerlere önerilerde bulundu. Kızılay, “Sizlere eğitim verecek sekiz hocamız kendi alanında Türkiye’de ve dünyada araştırmalarıyla bilime katkı sağlamış, kendini ispatlamış rehber hocalar. Dolayısıyla bu hocalarımızdan en üst düzeyde istifade etmenizi öneriyorum. TÜBİTAK Projesi Hazırlama Uygulamalı Kursu sizin için rehber olacak. Püf noktalarını hocalarımızdan öğreneceksiniz. Çok verimli ve önemli tüyolar alacağınız bir kurs olacak. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum” dedi.
Rektör Kızılay’ın konuşmasının ardından, Elazığ Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Koran “TÜBİTAKARDEB Genel Bilgilendirme”, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar “Bilimsel Araştırma Süreci”, Ankara Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut “Özgün Değer”, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu ise “Proje Yöntemi” konularında sunum yaptı.

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