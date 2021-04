Gürkan’dan Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’e yapmış olduğu ziyaret esnasında Polis Haftasını kutlayarak, şeref defterini imzaladı.



“Malatya asayiş anlamında huzur kentidir”

Polis Haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Gürkan, “Polis Teşkilatımızın 176. yıl dönümünü kutluyoruz. Nice 176. yıllarda birlikte olmayı diliyorum. Memleketimizin asayişi ve huzuru noktasında canı ve kanı pahasına mücadele veren bütün Polis Teşkilatımızı tebrik ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Sayın Emniyet Genel Müdürümüzü ziyaret ettik. Ziyaretimizde Özel Harekât Bölgemizi konuştuk. TOKİ Başkanlığımız 10 içerisinde Özel Harekât Bölgemizin ihalesini yapacağını kendilerine ifade ettiler. İnşallah Özel Harekât Merkezimiz de yapılacak. Malatya’mızda ikinci bir Şoför Okulu olması anlamında hem de ticari ve sosyal alanların canlanması noktasında hem de ülkemizin can ve mal emniyetini temin etmekle görevli Polislerimizin Malatya ilimizde yetişmiş olması bizleri onurlandıracaktır. Ben bu anlamda Emniyet Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızda ortak paydaş olma noktasında her konuda birlikte hareket etmemiz hem şehrimizin huzuru, hem asayişi, hem de şehrimizdeki birlik ve beraberlik açısından çok önemli. Bu anlamda biz Malatya’yı huzur kenti olarak ifade ediyoruz. Bütün Türkiye’de de Malatya asayiş anlamında huzur kenti olarak kabul edilmiş bir özellikte. Burada da Emniyet Teşkilatımızın çok büyük gayret ve çabaları var. Emniyet Teşkilatımız 7/24 canları ve kanları pahasına ilimizdeki sükûneti ve asayişi temin etme noktasında yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu anlamda ben bütün Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum. Görevlerini ifa ederken gerek yurt içi ve gerek yurt dışı operasyonlarda hayatını kaybeden bütün şehit ve gazi polislerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hayatta olanlara sağlık diliyorum. Temennimiz ve dileğimiz odur ki şehrimiz ve ülkemiz huzur şehri ve ülkesi olsun. Dünya insanı da barış ve huzur içerisinde olsun. Polis Teşkilatımızın 176. yılını kutluyorum” şeklinde konuştu.



“Malatya halkı huzur ve güven içerisinde olsun”

Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizleri 176. yıl dönümümüzde onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, her anlamda ve her alanda bizleri yalnız bırakmamış ve sürekli destek olmuştur. Gerek Özel Hareket Bölgemizin kuruluş aşamasındaki destekleri gerekse ihtiyaçlarımız durumunda Büyükşehir Belediyesine talep ettiğimizde her zaman yanımızda bulunmuştur. Teşkilatım ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya halkımıza da huzur ve güven içerisinde olmalarını ve bizlerin görev başında sürekli olduğumuzu bildirmek istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.