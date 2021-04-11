43 kişinin yurt dışından dönmediği iddialarına inceleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

43 kişinin yurt dışından dönmediği iddialarına inceleme

İHA

43 kişinin yurt dışından dönmediği iddialarına inceleme

Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada, Yeşilyurt Belediyesi ile bir derneğin düzenlediği proje ile Almanya’ya giden 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığında görevlendirilen müfettişlerin incelemelerinin sürdüğü açıklandı.
Malatya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada bazı basın yayın organlarında, Yeşilyurt Belediyesi tarafından 1527 Eylül 2020 tarihleri arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” isimli proje kapsamında hizmet damgalı pasaport düzenlenerek Almanya’ya gönderildiği, ancak gönderilen 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği’ yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, “Söz konusu iddiaların araştırılması adına 2019, 2020 ve 2021 yılları arasındaki belediyeler ile sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan protokoller e istinaden, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre gerçekleştirilen Hizmet Damgalı Pasaport işlemlerinin incelenmesi için Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesi talep edilmiş olup İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen müfettişlerce yürütülen inceleme işlemleri halen devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürkan, tamamlanan millet bahçesinde incelemede bulundu. Gürkan: “ Hemşerilerimiz için güzel ve güvenli bir ortam oluşturuyoruz”
YEREL HABERLER Gürkan, tamamlanan millet bahçesinde incelemede bulundu. ...
Gürkan, belediye çalışanlarıyla istişare toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Gürkan, belediye çalışanlarıyla istişare toplantısı ...
Gürkan’dan Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret
YEREL HABERLER Gürkan’dan Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret
Şahintepesi macera parkı ve sosyal tesisleri, doğaseverlerin uğrak noktası olacak Çınar: “Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor”
YEREL HABERLER Şahintepesi macera parkı ve sosyal tesisleri, ...
Deprem evleri tamamlanıyor
YEREL HABERLER Deprem evleri tamamlanıyor
Tıbbiyelilere proje hazırlama öğretildi
YEREL HABERLER Tıbbiyelilere proje hazırlama öğretildi
Milletvekili Kahtalı’dan, Ramazan Ayı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’dan, Ramazan Ayı kutlama mesajı
Başkan Güder’den görev başındaki polislere sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Güder’den görev başındaki polislere sürpriz ...
Malatya’da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
YEREL HABERLER Malatya’da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Yeşilyurt Belediyesi, Suluköy’lü gençlerin ‘futbol sahası’ talebini yerine getiriyor Çınar: “Spor tesislerimizi yaygınlaştırıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi, Suluköy’lü gençlerin ‘futbol ...
Güder’den Ramazan Ayı mesajı
YEREL HABERLER Güder’den Ramazan Ayı mesajı
Kavga diye geldiler, sürprizle karşılaştılar
YEREL HABERLER Kavga diye geldiler, sürprizle karşılaştılar
Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu daha korona virüs oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu daha korona virüs oldu
Dalbastı kirazının coğrafi işaret tescil belgesi Yeşilyurt Belediyesi’ne devir edildi
YEREL HABERLER Dalbastı kirazının coğrafi işaret tescil belgesi ...
Hastalığı kısıtlamayı unutturdu, evine polis bıraktı Alzaymır hastası yaşlı adam sokağa çıkma yasağını unuttu, imdadına polis yetişti
YEREL HABERLER Hastalığı kısıtlamayı unutturdu, evine polis ...
Malatya'da av yasağına dikkat çekildi
YEREL HABERLER Malatya'da av yasağına dikkat çekildi
“SAHA İstanbul Malatya Buluşması” toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER “SAHA İstanbul Malatya Buluşması” toplantısı ...
Malatya'da polis teşkilatının 176. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Malatya'da polis teşkilatının 176. yılı kutlandı
Güney Asya’dan en fazla öğretim görevlisi İnönü Üniversitesi’nde
YEREL HABERLER Güney Asya’dan en fazla öğretim görevlisi İnönü ...
Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
Malatya, Etiyopya’nın Samara şehri ile kardeş şehir oluyor
YEREL HABERLER Malatya, Etiyopya’nın Samara şehri ile kardeş şehir ...
Merhum Cumhurbaşkanı Özal MTÜ’de anılacak
YEREL HABERLER Merhum Cumhurbaşkanı Özal MTÜ’de anılacak
Malatya Büyükşehir, 2021 ilaçlama sezonunu başlattı Gürkan: “Haşereyle mücadelede de topyekûn mücadele edeceğiz”
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir, 2021 ilaçlama sezonunu ...