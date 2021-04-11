Yeşilyurt Belediyesi’nden açıklama

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Almanya’ya geziye giden 45 kişiden 43’ünün geri dönmemesi olayı ile ilgili idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Yeşilyurt Belediyesi Basın Müdürlüğü’nce basın mensuplarına gönderilen açıklamada, bahse konu gezi ile ilgili belediye meclisinde gurubu bulunan tüm siyasi partilerin oy birliği ile inceleme gezisinin düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Son günlerde bazı basınyayın organları ve sosyal medya mecralarında belediyemiz ile ilgili paylaşılan iddialar hakkında açıklama yapılması zorunluğu doğmuştur. 4 Şubat 2020 tarihinde belediye meclisimizde gurubu bulunan tüm siyasi partilerin (AK Parti, MHP, CHP) meclis üyelerinin oy birliği ile aldıkları karar doğrultusunda Almanya’nın Hannover kentine çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek konusunda örnek çalışmaların incelenmesi için gezi düzenlenmiştir. Söz konusu geziye katılan şahısların yurda dönüşü ile ilgili idari soruşturma sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

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