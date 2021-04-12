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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar’dan Ramazan ayı mesajı

İHA

Başkan Çınar’dan Ramazan ayı mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ramazan ayı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Ramazan Ayı, rahmet ve mağfiret deryasından nasiplenmek, ilaveten ebedi kurtuluşa giden yolu bulmak içindir” ifadelerini kullandı.
On bir ayın sultanı Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu ay birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ile maneviyatın daha da güçlü yaşandığı bir aydır. Birlik ve beraberlik içinde hareket edilerek, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaşmanın feyzini yaşayarak, ülke olarak ta zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde birbirimize dua ederek, bu zor günlerden birlikte kurtulmanın duygularını yaşamalıyız. Tüm İslam Âleminin heyecanla beklediği bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret zamanı olan Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği günlerdir. Mübarek Ramazanı Şerif münasebetiyle, sofralarımızdan bolluk ve bereket, gönüllerimizden huzur ve hoşgörünün eksik olmamasını temenni ediyorum. Her bir günü ayrı bir nimet ve selamete açılan ayrı bir kapı olan Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edip, iftar yemeği ikramlarımızın yanında, gıda ve erzak yardımlarımızı da yine eksik etmeyeceğiz. Ramazan Ayı boyunca da, salgın illetine karşı alınan tedbirlere riayet etme noktasında her türlü hassasiyeti göstermeye devam edelim. Mübarek Ramazanı Şerifin tüm İslam Âlemine ve hemşerilerime hayır ve bereket getirmesini Yüce Allah´tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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