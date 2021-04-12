Milletvekili Fendoğlu’ndan, Ramazan Ayı mesajı

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Ramazan Ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ramazanı Şerif’i vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla, huzur, coşku ve sevinçle geçireceğimiz bayram günlerine kavuşmayı Cenabı Allah’tan niyaz edelim" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, mesajında, "Mübarek Recep ve Şaban aylarını geride bırakarak, insanoğluna sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Mübarek Ramazan ayını ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan ayı af ve mağfiret ayı, Yüce Allah’ın bizlere lütfettiği büyük bir nimettir. Artık neredeyse saatlerle ifade edebileceğimiz kadar kısa bir zaman kalmıştır. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu mübarek ay birçok güzellikleri barındırır, kutlu bir misafir gibi heyecanla karşılanır, hüzünle uğurlanır.

Bu kutlu ayda, yorulan ruhlarımızı teskin etmek, bunalan gönüllerimize huzur vermek, özümüze ve fıtratımıza yönelerek hayatımızın iman, kulluk ve güzel ahlak ekseninde muhasebesini yapmak için eşsiz bir fırsattır” ifadelerine yer verdi. Fendoğlu mesajın devamında ise, "Ramazan İnanç ve ahlâk çizgimizdeki kararlı duruşumuzu sergileme fırsatı tanır, yardım ve iyilik ayıdır. Darda kalmışların, bilhassa yoksulların ve çaresizlerin halinden anlama ayıdır. iftar ve sahur sofralarımız bize yoksul ve yetimleri, muhtaç ve kimsesizleri başkalarını hatırlatıyorsa bir anlam ifade edecek, Ramazan ve Orucun içi dolacaktır. Bu hasletlerin yaşanmasına vesile olan bu mübarek ayda sofralarımızı ve gönüllerimizi ihtiyaç sahiplerine açmayı unutmamalı ve Rabbimizin rahmetine nail olmalıyız. On bir ayın sultanını karşıladığımız bugünlerde korona virüs salgını sebebiyle, yaşadığımız hassas süreçte maskemesafehijyen kuralına daha fazla uymalıyız. Tüm yeryüzünü etkileyen bu salgını top yekün bir mücadele ile atlatacağız. Ramazanı Şerif’i vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla, huzur, coşku ve sevinçle geçireceğimiz bayram günlerine kavuşmayı Cenabı Allah’tan niyaz edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının başta Malatyalı Hemşerilerimiz olmak üzere milletimiz, ülkemiz ve islam alemi için birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü duyguları içerisinde hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.