Yeşilyurt'ta fidan dikme kampanyasına destek Çınar: “Yeşilyurt’umuz, yeşil alanlarıyla örnek bir ilçedir”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Bir Fidan Verelim, Yeşil Geleceğe Ortak!’ kampanyasına bin 500 fidanla destek verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi, MemurSen Şube Başkanlığı, Genç Birlik Vakfı Şube Başkanlığı ile Gençlik ve Eğitim Derneği işbirliğiyle Yakınca Mahallesi’nde fidan dikme programı düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan bin 500 adet fide, ‘Bir Fidan Verelim, Yeşil Geleceğe Ortak!’ kampanyası kapsamında toprakla buluşturuldu.

Programda konuşmalar da yapıldı. Yeşilyurt’un daha fazla yeşil alana kavuşması için yeşillendirme etkinliklerine destek veren Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Bayduz, “ Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in ‘ Yarın kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz’ Hadisi Şerifinden yola çıkarak yeşillendirme hizmetlerine her zaman destek veriyoruz. Çalışmalarımıza destekleriyle güç veren Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum “ diye konuştu.

MemurSen Şube Başkanı Hüseyin Söylemez de, “Bizler, kıyamet kopsa dahi elimizdeki fidanı diken bir anlayıştan geliyoruz. Nefes alabilmemiz adına bu tür etkinlikleri çoğaltmamız gerekiyor. Bugün ki fidan dikimine desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile katkı sunan diğer sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Genç Birlik Vakfı Şube Başkan Vekili Sami Eryılmaz ise, toprakları daha fazla fidanla buluşturulmasının önemine dikkat çekip, geleceğe nefes olmak istediklerini bildirdi.

Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç da, bin 500 fidanla birlikte Yakınca’da iki yıl içerisinde toplamda 7 bin 500 adet fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi. Tunç, bölgedeki yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile destek veren tüm kurumlara teşekkürlerini sundu.

Ramazan Ayı öncesinde hayırlı ve güzel bir faaliyetle Yeşilyurt’ta başlattıkları yeşillendirme hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Kentimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını bu tür ağaçlandırma faaliyetleriyle artırmaktayız. Belediye hizmetlerinin halka ulaşmasında desteklerini esirgemeyen sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve gençlerimizle birlikte 1.500 adet fidanı toprakla buluşturup, ‘Bir Fidan Verelim, Yeşil Geleceğe Ortak!’ kampanyasına güzel ve anlamlı bir destek daha sağlamış olacağız. Geride bıraktığımız dönemlerde 1,5 milyon mevsimlik çiçek, 40 bin adet gül ve 26 bine yakın ağacı toprakla buluşturup bu yöndeki yatırımlara örneklik teşkil eden hizmet profili sergiledik. İlçe genelinde yeşil dokuyu güçlendirmek amacıyla büyük bir azim ve kararlılıkla çalışıp, gerek yeni parklarımız gerekse de ağaçlandırma ve mevsimlik çiçek ekimleriyle ferah, renkli ve hareketli alanlarımızın sayısını artırıyoruz. İklimi dengeleyen, havayı temizleyen, en bilinen sera gazı olan karbondioksiti oksijene çeviren ağaçlar; iklim değişikliğiyle mücadelenin de en önemli unsurlarından biridir. Yeşillendirme hizmetlerine bu açıdan bakarak ilçemizin her noktasındaki ağaç sayısını artırmak adına çabalıyoruz. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyütüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevdir. Yeşil ve çevre bilincini en iyi şekilde gençlerimize aşılayabilmek adına bu tür katılımcı etkinlikler yapmaya gayret ediyoruz. Birlikte diktiğimiz fidanlarımızın, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır” dedi.

Daha yeşil bir kent ve daha yaşanabilir bir gelecek hedefiyle ağaçlandırma seferberliğini sürdürdüklerini vurgulayan Çınar, “Kamu, kurum ve kuruluşlar, muhtarlarımız ve halkımızla birlikte hareket ederek Yeşilyurt’umuzun geleceğine güzel eserler emanet edip, kentimize yeni güzellikler kazandırıyoruz. Diktiğimiz fidanlarla, geleceğe daha güzel ve daha yeşil bir Yeşilyurt bırakmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize doğa sevgisini kazandırmak en büyük görevimizdir. Yeşillendirme hizmetlerine verdiğimiz önemi vatandaşlarımız ve gençlerimiz yakından görmektedir. Yeni projeler ve hizmetlerle bu yönde attığımız güçlü adımları taçlandırıyoruz. İlçemizin merkezi yerleşim yerlerinden olan Yakınca’da çok güzel bir lokasyon alanını yeni fidelerimizle daha renkli ve daha canlı hale getireceğiz. 2021 yılı içerisinde düzenleyeceğimiz bu tür etkinliklerin yanı sıra yapımı süren yeni parklarımızı hizmete açarak gelecek nesillere ‘Daha Yeşil Bir Yeşilyurt’ emanet etme noktasındaki kararlılığımızı sürdüreceğiz.2014 yılından bugüne kadar 174 yeni parkı bölgemizle buluşturduk, şu anda 209’ncu parkımızın inşaatı sürmektedir. Her parkımız; güçlü tasarımları, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla kent estetiğine farklı güzellikler katmaktadır. Şu anda inşaatı devam eden Beylerderesi Şehir Parkı ve Millet Bahçemizde hem görselliği, hem iç ve dış tasarımları hem de sosyal, kültürel ve sportif alanlarıyla sosyal yaşam projelerine örnek gösterilecek çok değerli yatırımlardır. Her iki parkımızın tamamlanan bölümlerine vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. İnşallah iki dev yatırımla Yeşilyurt’umuzun cazibesini daha artırıp, bölgemizin sosyal ve ekonomik hayatına yeni kazanımlar ekleyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, etkinliğe destek veren kurumların yetkilileri ve gençlerle birlikte fidanlara can suyu verip, ağaçlandırma alanlarında incelemelerde bulundu.

