Yeşilyurt Belediyesi’nden milli teknoloji hamlesine büyük destek Çınar: “2021 yılı Teknofest yarışmalarına 9 farklı branşta katılacağız”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, havacılık, uzay ve teknoloji alanında yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak ve geleceğin yıldızlarını yetiştirmek amacıyla başlatılan Milli Teknoloji Hamlesine Yeşilyurt Belediyesi olarak tam destek verdiklerini bildirdi.

Yeşilyurt Belediyesi ARGE Müdürlüğü tarafından Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen proje bilgilendirme toplantısında, 2021 Yılı Teknofest Yarışmalarına 9 farklı branşta katılacak olan gençlerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlere güvendiklerini ve geliştirilecek yeni projelerle 2021 Yılı Teknofest Yarışmalarından güzel başarılar beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan Milli Teknoloji Hamlesinin Türkiye genelinde geliştirilmesi noktasındaki çalışmalara Yeşilyurt Belediyesi olarak tam destek verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediye bünyesinde kurdukları takımda yer alan gençlerin 2021 Yılı Teknofest Yarışmalarına, Engelli Dostu Projeleri, Biyoteknoloji İnovasyon Projeleri, Kültür ve Turizm Projeleri, İnsanlık Yararına Sağlık Projeleri, Uçan Araba Tasarım Yarışması, Roket Yarışması, İHA Yarışması, Tarım Teknolojileri ve Eğitim Teknolojileri projeleriyle katılacağını dile getirdi.

Çınar, 2020 Yılı Teknofest Uçan Araba Tasarım Yarışmasında ikinci olarak büyük bir başarının altına imza atan gençlerin uzay teknolojileri, insanlık yararına projeler, savunma sanayi aletleri ve yapay zeka çalışmalarında aktif ve üretken olmaları için her türlü desteği verdiklerini vurguladı.

Havacılık, uzay ve teknoloji alanında yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde başlatılan Teknofest Yarışmalarında iddialı olduklarına dikkat çeken Çınar, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan Milli Teknoloji Hamlesine Yeşilyurt Belediyesi olarak tam destek veriyoruz. Belediye olarak odak noktamız; geleceğin trendlerini yakalayabilecek girişimler ve teknoloji projelerin ortaya çıkarılmasıdır. Çevre, sanayi, savunma, enerji ve eğitim gibi kategorilerde insanlık yararına teknoloji projeleri geliştirme noktasında gayret eden gençlerimizden oluşan çok güzel bir ekip kurduk. Bu gençlerimiz geçen yıl ki Teknofest Yarışmalarının uçan araba tasarım yarışmasında ikinci olarak, göğsümüzü kabarttılar. Ancak biz durmak yok yola devam anlayışıyla hizmet ürettiğimiz için bu çalışmaları yeni başarılarla taçlandırmak gayesiyle bu yıl ki Teknofest Yarışmaları içinde çalışmalarımıza hız verdik. ARGE Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz ve 9 farklı branşta yeni teknolojik aletler geliştiren 30 gencimizle bu yıl ki yarışmalara katılacağız ve açıkçası da iddialıyız. Gençlerimizin büyük bir sabır ve titizlikle hazırladıkları bu yeni projeleriyle, yarışmalara farklı bir heyecan kazandıracağız. Günümüz dünyasında proje odaklı çalışmak, geleceğe yönelik hizmetlerin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır. Bizlerde gerek araştırma ve geliştirme gerekse de inaovasyon faaliyetlerine çok büyük alan açtık. Gençlerimizin potansiyelini biliyoruz ve görüyoruz, işte bu potansiyellerini ön plana çıkarmak, topluma ve millete yararlı hizmetler üretmelerinin önünü açmak adına da her türlü desteği veriyoruz. T3 Vakfının geliştirmiş olduğu projeler, ülkemizin sınır hatları başta olmak üzere Azerbaycan ve Libya’da ki başarılı operasyonlarda kullanılan İHA ve SİHA’lar ve yüksek teknolojik aletleri ülkemizin bu anlamda yakaladığı başarıyı göstermektedir. İnşallah bir Selçuk Bayraktar’ta Malatya’dan çıkacaktır. İmkansız diye bir şey yoktur, yeter ki çalışalım, kendimizi geliştirelim ve araştıralım. Bütün gençlerimizi kutluyorum ve gözlerinden öpüyorum. Toplumsal bir seferberlik ruhuna dönüşen Milli Teknoloji Hamlesine ne kadar destek verirsek o kadar kendimizi başarılı sayıyoruz. Araştıran, geliştiren ve üreten bir gençliğe sahip tam bağımsız güçlü ve müreffeh bir Türkiye için Yeşilyurt Belediyesi olarak ta imkanlarımızı seferber ettik” şeklinde konuştu.

Gençlerin sunumlarını heyecanla takip ettiklerini ifade eden Çınar, “Gençlerimiz özgün düşünceleriyle, birlikte hareket ederek çok güzel projeler hazırladığını görmek hepimizi gururlandırmıştır. Ülkemize ve milletimize değer katacak çalışmaların hayata geçtiğine şahit olduk. İlçemizde ki okulların Teknofest Yarışmalarına katılımını artırmak için elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Geçen yıl Gaziantep’te düzenlenen yarışmalara bizzat katıldım ve gençlerimizin ürettiği farklı teknolojik aletleri yakından inceledim, hepsi birbirinden değerliydi. Yarışmalara aktif olarak katıldık ve çok gururlandık. Ülkemizdeki bu yöndeki yeniliklerin desteklenmesi noktasında bizlerde üzerimize düşeni yapıyoruz. Ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak bizlerde her türlü gelişmeyi bölgemize taşımaya çalışıyoruz. Ülkemizin geleceğine yönelik projelerde öncülük eden öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. Memleketimizin gelişimine ön ayak olacak her türlü projede yer almaya çalışıyoruz. Teknofest’e katılacak gençlerimiz geçen yıl ikinci olmuştu, bu yıl birbirinden özgün ve değerli projelerle inşallah birincilik bekliyoruz. Her şey bir fikir ve düşünmeyle başlar. Kurulan hayaller ve ardından ortaya koyulan azim, çaba ve gayretlerin neticesinde insanlık için yararlı projeler ortaya çıkıyor. Hepsinin alın teri ve emeğine sağlık. Onların gayreti ve çabası her türlü takdirin üzerindedir. Ülkemizin, gelecekle ilgili hayaller kuran, çalışan, özgüveni yüksek gençlere çok fazla ihtiyaç duymaktadır. Doğru yoldasınız, bizlerde her zaman yanınızda yer alacağız” diye konuştu.

Bilgilendirme toplantısına katılan gençler, hazırladıkları projelerle ilgili sunumlar yaptılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.