Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Arapgir ilçesine bağlı Yukarıyabanlı Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 10 günlük karantina sona erdi.

Arapgir'e bağlı Yukarıyabanlı Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 2 Nisan'da karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalledeki karantina uygulaması bugün sonlandırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-12 19:34:37



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