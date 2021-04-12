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Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi

DHA

Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi


MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Arapgir ilçesine bağlı Yukarıyabanlı Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 10 günlük karantina sona erdi.
Arapgir'e bağlı Yukarıyabanlı Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 2 Nisan'da karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalledeki karantina uygulaması bugün sonlandırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-04-12 19:34:37

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