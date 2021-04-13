Üreticiler, geleneksel pazarlama metodunda kendi ürününün değerini belirleyemezken, dijital tarım pazarı sistemi ile maliyet analizi de yaparak ürün pazar değerini kendisi belirlemesi nedeniyle Dijital Tarım Pazarı yaygınlaştırılacak.

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) 29 Nisan 2020 tarihinde tarım ve gıda sektörünün tüm paydaşlarının kullanımına açılmıştı. Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasını hedefleyen DİTAP ile satıcı ve alıcı arasında doğrudan satışın gerçekleşmesine imkan tanıması nedeniyle DİTAP’tan üreticilerin daha fazla yararlanmaları istendi.

Bu bağlamda DİTAP Portalı'nın geliştirilmesi, yaygın kullanılması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinden konu sorumlularının katılımı ile Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda, pandemi kurallarına riayet edilerek DİTAP eğitim toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Tarım ve Orman Malatya İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çolak, Yüksek Ziraat Mühendisi Emre Sülü, Ziraat mühendisleri Ali Gülcan ve Haşim Kartal ile DİTAP ilçe sistem sorumluları katıldı. Tarım ve Orman Malatya İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çolak, toplantıyı açılış konuşmasında, Dijital Tarım Pazarı’nın öneminden söz etti. Çolak, “Bakanlığımız tarafından 29 Nisan 2020 yılı içerisinde uygulamaya konulan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) bitkisel hayvansal ve su ürünleri üretiminde sözleşmeli üretim modelinin geliştirilmesi üreticilerimizin doğrudan pazarlama ve nihai tüketici ile bağlantı kurma imkânı sağlayan bir sistemdir. Ayrıca üreticinin gerek ferdi gerekse de çiftçi örgütü olarak doğrudan pazarlama aracı kullanmama ve ürüne katma değeri kendisi belirleme gibi birçok avantajlar getirisi sağlamaktadır. Bu kapsamda bizler bakanlık personeli olarak üretici alıcı çiftçi örgütleri ve bu uygulama içerisinde yer alan bütün paydaşların aktif olarak sistemi kullanması sistemin yaygınlaşması daha fazla alıcısatıcıyla buluşmasında faaliyet göstereceğiz. Geçmişte geleneksel pazarlama metodunda üretici kendi ürününün değerini belirleyemezken bu sistemle maliyet analizi de yaparak ürün pazar değerini kendisi belirlemiş olacaktır. Dijital teknolojinin yaygınlaştığı günümüzde üreticiyi, tarımsal ürünü satıcıalıcı buluşturma konusunda yeni bir uygulama modelidir'' dedi.

Konu sorumlusu Yüksek Ziraat Mühendisi Emre Sülü'nün katılımcılara yaptığı sunumun ardından sorucevap bölümü yapılarak toplantı sona erdi.

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