Uzaktan eğitim sorununu tablet ile giderdiler

Malatya’nın Yazıhan İlçesi’nde uzaktan eğitime erişim sorunu yaşayan 23 öğrenciye tablet desteği sağlandı.

Türkiye genelinde yaşanan Covid19 salgın koşulları sebebiyle uzaktan eğitim için gerekli olan erişim cihazı ve internet paketi için İlçe Kaymakamı Bülent Şimşek tarafından öğrencilere tablet desteği sağlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü üzerinden talep edilen tablet bilgisayar setleri internet paketleri ile beraber öğrencilere dağıtıldı.

Tablet bilgisayar setlerini alan öğrenciler kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Kaymakamlığa gelerek Kaymakam Bülent Şimşek’e teşekkür ettiler.

Öğrencileri makamda kabul eden Kaymakam Şimşek, öğrencilere, muhakkak bir hedeflerinin olması gerektiğini vurgulayıp, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bir yabancı dil, bir spor dalı yapmanın bu çağda gerekli olduğu tavsiyesinde bulundu. Hedeflerini yüksek tutmaları gerektiğini ve Kaymakamlıkça yardımcı olunacak her konuda öğrencilere gerekli imkanları sağlayacaklarını da belirten Şimşek, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek uğurladı.

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