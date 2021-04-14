Minibüs bariyerlere çarptı: 6 yaralı

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Malatya’da, şehirlerarası çalışan minibüsün kaza yapması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, MalatyaElazığ karayolu Kale ilçesi Mahmut Dursun Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

M.M (43) yönetimindeki 49 AAG 891 plakalı Mercedes marka yolcu minibüsü, bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü M.M ile kimlikleri öğrenilemeyen 5 yolcu yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 ambulansları ile Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisine kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.

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