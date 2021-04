Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere sürpriz hediye

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘İnancım’ adlı bilgi yarışmasının ödül törenine katıldı. Başkan Güder, “Yarışmaya katılan ve dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyorum” diyerek, öğrencilere müjde verdi.

Battalgazi İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından “İnancım” adlı bilgi yarışması düzenlendi. Üç ay gençlere dini konularda eğitimler verildikten sonra gerçekleştirilen Bilgi Yarışmasının sonunda dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül törenine, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi ilçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Battalgazi Kaymakamlığı Konferans Salonunda gerçekleşen ödül töreninde gençlere öğütler veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, dereceye giren öğrencilere pandemi tedbirleri çerçevesinde açık olduğu zaman diliminde Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nden 1 ay boyunca ücretsiz yararlanabileceği müjdesini vererek, öğrencileri tebrik etti.



“Güzel bir bilgi yarışması düzenledik”

Battalgazi ilçe Müftülüğü Hüseyin Özdemir programda yaptığı konuşmada, 200 öğrencinin katılımıyla güzel bir bilgi yarışması düzenlediklerini ifade ederek, “Hem kız hem de erken çocuklarımıza hitaben farklı alanlarda, İslam’ın temel bilgilerini çocuklarımıza ulaştırabilecek, önce inancı esas alarak okumalar yaptık. 3 ay boyunca çocuklarımıza, Allah’a ve meleklere iman konularını anlattık. Bu derslere iştirak eden çocuklarımıza sınav düzenledik. Yaklaşık 200 evladımız sınava girdi ve başarılı olanlara ödüllerini vereceğiz” şeklinde konuştu.



“Gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum”

Yarışmaya katılan ve dereceye giren gençleri tebrik eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “Gençler bizim her şeyimizdir. Geleceğimizin ve vatanımızın teminatıdır. Öncelikle bu güzel bilgi yarışmasına katılan ve dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyorum. Rabbim Hz. Peygamberin hayatını kendine rehber edinen gençlerimizi toplumumuzdan eksik etmesin. Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimiz için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Hanımınçiftliği bölgesinde hayata geçirdiğimiz Gençlik Merkezi’mizi hizmete açtık. Orduzu bölgesinde yaptığımız diğer Gençlik Merkezi’mizin yapımı devam ediyor. Battalgazi Belediyemizin bünyesinde Gençlik Müdürlüğü kurduk ve amacımız gençlere direk ulaşarak, ihtiyaçlarını gidermek. Allah ile bağlantı kurabileceğimiz tek kaynak Kuranı Kerim’dir. Kuranı kerim ile hemhal olmamız gerekiyor. İnşallah bu çalışmalarımızı yaptığımız sürece bu topraklarda ezanlar susmayacak. İlçemizi milli ve manevi her yönüyle donatmak için hepimizin üzerine düşen ciddi sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirmek lazım. ‘Ben buradayım’ diyebilen bir gençlik yetiştirdiğimiz müddetçe, ülkemiz her zaman payidar olacak. Dünya üzerinde mazlumlara sahip çıkan bu ülke daima var olacak. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’da sizler gibi sorumluluk bilincine sahip ve ben varım diyen birisi. Ülkenin kaderini nasıl değiştirdiğini hep beraber görüyoruz. Başta Rabbimize layık bir kul, Peygamberimize layık bir ümmet, ülke için mücadele eden ve sizin gibi bu sıralardan yetişmiş Cumhurbaşkanımıza layık birer genç olmanız dileğiyle sizleri selamlıyorum. Dereceye giren öğrencilerimize birde müjde vermek istiyorum. Öğrencilerimiz, açık olduğu zaman diliminde 1 ay boyunca ücretsiz olarak Sosyal Yaşam Merkezi’mizde gönüllerince spor yapsınlar” dedi.



“Gençlerimiz kendilerini her alanda geliştirmeli”

Gençlerin kendilerini iyi yetiştirmesi gerektiğini vurgulayan Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran da, “Gençlerimizin kendisini yetiştirmesi çok önemli. Bu manada İlçe Müftülüğümüz güzel bir çalışma yapmış. Battalgazi Müftülüğümüz Gençlik Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ‘İnancım’ konulu bilgi yarışmasından başarılı olan 10 tane kızımız ve 10 tane de erkek çocuğumuz var. Hepsini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimize bir nasihatte bulunmak istiyorum. Kendinizi her alanda geliştirin. İslam’ın temel prensiplerini iyi öğrenelim. 21. yüzyılın yanlış yönlendirmesinin de etkisiyle gençlerimiz günlük meşgalelere fazlaca meyil ediyorlar. Kendinizi güzel bir şekilde yetiştirin” diye konuştu.

Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Battalgazi ilçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, yarışmada dereceye giren 10 erkek ve 10 bayan öğrenciye, çeşitli hediyeler takdim etti.

