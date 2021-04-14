Başkan Çınar, Doğu Anadolu'nun en iyi belediye başkanı seçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar, Doğu Anadolu'nun en iyi belediye başkanı seçildi

İHA

Başkan Çınar, Doğu Anadolu'nun en iyi belediye başkanı seçildi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan son ankette yüzde 71,7 oranıyla Doğu Anadolu bölgesindeki Büyükşehir belediyeleri içerisindeki en iyi ilçe belediye başkanı seçildi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ORC Araştırma Şirketi tarafından Türkiye genelinde 30 Büyükşehirde yapılan “Yerel Yönetimler Performans AraştırmasıSon 2 Yılın En Başarılı Belediye Başkanları” anketinde Doğu Anadolu Bölgesindeki İlçe Belediye Başkanları arasında yüzde 71,7 başarı oranıyla birinci seçildi.
ORC Araştırma Şirketi tarafından 19 Mart07 Nisan 2021 tarihleri arasında 30 Büyükşehir’de, 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde toplam 27 bin 160 kişi ile yüz yüze anket ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemi ile yapılan anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde ki Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları kategorisinde ‘Son 2 Yılın En Başarılı Belediye Başkanları’ anketinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, büyük bir başarının altına imza atarak, yüzde 71.7 oranıyla birinci sırada yer aldı.
31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde almış oldukları oydan daha fazla başarı oranına sahip Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlarının yer aldıkları anket sonuçlarına göre ise Başkan Çınar, yerel seçimlerde aldığı yüzde 63.8 oy oranını da 7,9 puanlık artış sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere sürpriz hediye
YEREL HABERLER Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere sürpriz ...
Malatya'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 9 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 9 yaralı
Çatı yangını ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Çatı yangını ucuz atlatıldı
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Minibüs bariyerlere çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs bariyerlere çarptı: 6 yaralı
Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Ocakta unutulan yemek sonu oldu
YEREL HABERLER Ocakta unutulan yemek sonu oldu
Zabıtadan balık denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan balık denetimi
Gümrük Sosyal Tesisleri, Yeşilyurt Belediyesine devir edildi
YEREL HABERLER Gümrük Sosyal Tesisleri, Yeşilyurt Belediyesine devir ...
Malatya’da sıcak yemek girmeyen ev kalmayacak
YEREL HABERLER Malatya’da sıcak yemek girmeyen ev kalmayacak
Öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi yardımı
YEREL HABERLER Öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi yardımı
Battalgazi'de temizlik görevlilerine sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Battalgazi'de temizlik görevlilerine sürpriz kutlama
Karantinaya alınanlara vefa desteği Covid-19 pandemisinde ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan
YEREL HABERLER Karantinaya alınanlara vefa desteği Covid-19 ...
Uzaktan eğitim sorununu tablet ile giderdiler
YEREL HABERLER Uzaktan eğitim sorununu tablet ile giderdiler
Dijital Tarım Pazarı yaygınlaştırılacak
YEREL HABERLER Dijital Tarım Pazarı yaygınlaştırılacak
Başkan Çınar, Yeşilyurt muhtarlar dernek başkanı ve yönetimini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Yeşilyurt muhtarlar dernek başkanı ve ...
Öğretmenler medeniyetin kalbi Battalgazi’yi fotoğrafladı
YEREL HABERLER Öğretmenler medeniyetin kalbi Battalgazi’yi ...
Başkan Sadıkoğlu’ndan emniyet müdürüne ziyaret Sadıkoğlu: “176 yıldır kutsal bir görevi ifa ediyorlar”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu’ndan emniyet müdürüne ...
Tarımsal üretimin ve verimliliğin artması için protokol
YEREL HABERLER Tarımsal üretimin ve verimliliğin artması için ...
İlaçlarını alıp uyudu, bir daha uyanamadı
YEREL HABERLER İlaçlarını alıp uyudu, bir daha uyanamadı
Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi
YEREL HABERLER Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi
Gürkan, 2 yılını değerlendirdi Gürkan: “Hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Gürkan, 2 yılını değerlendirdi Gürkan: “Hizmet ...
Yeşilyurt Belediyesi’nden milli teknoloji hamlesine büyük destek Çınar: “2021 yılı Teknofest yarışmalarına 9 farklı branşta katılacağız”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nden milli teknoloji hamlesine ...
Yeni Malatyaspor’daki kötü gidişat camiayı endişelendiriyor Malatya spor camiası endişeli!
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’daki kötü gidişat camiayı ...