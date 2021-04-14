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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyespor kick-boks takımı, Avrupa"dan başarılı döndü

İHA

Yeşilyurt Belediyespor kick-boks takımı, Avrupa"dan başarılı döndü

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi KickBoks Takımı, 6.Uluslararası Türkiye Açık KickBoks Avrupa Kupası maçlarında takım halinde üçüncülük kupasının sahibi olup, büyük bir başarının altına imza attı.
6.Uluslararası Türkiye Açık KıckBoks Avrupa Kupası maçlarının 7 11 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer’de düzenlendiğini söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatlarıyla bünyemizde kurduğumuz KickBoks takımımız başarılarına bir yenisini daha ekledi. Antalya’nın Kemer İlçesinde 15 ülkeden gelen 2 bin’e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen 6.Uluslararası Türkiye Açık KickBoks Avrupa Kupası maçlarında Malatya’yı temsil eden Yeşilyurt Belediyespor KickBoks Takımımız, aldığı başarılı sonuçlarla göğsümüzü kabartmıştır. 5 gün süren Avrupa Kupası maçlarına katılan sporcularımızdan Yakup Yiğit, pointfighting branşında 94 kg’da ikinci, aynı branşta Buluthan Özsürer, artı 94 kg’da ikinciliği elde ederken, 69 kg’da Atamer Derme ise yine aynı branşta üçüncü olarak büyük bir başarının altına imza atmıştır. 3’te 3 yaparak takım halinde Avrupa Kupası müsabakalarında üçüncülük kupasının sahibi olan KickBoks Takımımız, kazandığı başarılarıyla hepimizi gururlandırmıştır. Ayrıca KickBoks Takımımızda yer alan Milli Takım oyuncusu Yakup Yiğit, Milli Takım puan sıralamasında yerini koruyup İslam Oyunları ile Dünya Şampiyonasında Milli Takım forması giyme aşamasında güzel bir mesafe kat etmiştir. Avrupa Kupası maçlarında elde edilen başarılarda emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcularımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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