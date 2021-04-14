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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü Üniversitesi’ne yeni yol

İHA

İnönü Üniversitesi’ne yeni yol

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi içerisinde çalışmaların büyük oranda tamamlandığı yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki yolda incelemelerde bulundu.
İnceleme gezisine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları da katıldı.
Büyükşehir Belediyesi olarak Üniversite içerisinde yol konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert vermiş olduğu bilgilerde, ”Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Üniversitenin kuşak yolu olarak tabir ettiğimiz yolda ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde olan bu yolumuzda yarma, dolgu ve stabilize çalışmalarını tamamladık” dedi.

“Önümüzdeki 10 yılın yatırımlarını bugünden planlıyoruz”
Üniversite master planında Üniversite Bulvarı olarak nitelendirilen yolda Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte incelemelerde bulunduklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından açılan Üniversite master planındaki kuşak yolunu, Üniversite Bulvarını Sayın Başkanımızla birlikte yerinde inceliyoruz. Yaklaşık 3 km olan bu yolumuzda altyapı çalışmaları tamamlandı. Ayrıca serilen malzeme sonrasında şu an itibariyle kullanılabilecek durumda. İnşallah üst yapısını da imkânlar dâhilinde en kısa süre içerisinde tamamlamak istiyoruz. Bu yol üniversitemizin Turgut Özal Tıp Merkezimiz, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik bölgemiz sağlık alanımız. Yolun karşı kısmına Diş Hekimliği Hastanemizi ve Fakültemizi yapacağız. Ağır Hasta Bakım Merkezi, Kardiyoloji Hastanemizi yapacağız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde sağlıkta yapacağımız yatırımları bugünden planladık. Önümüzdeki 3,5 yıl içerisinde bunların büyük bir bölümünü tamamlayacağız. Bu yolumuz buraya şekil verdi, planlı yapılaşmayı sağladı. Yolumuzun devamına Adli Tıp Bölge Merkezi, Yeşilay için Bağımlılıkla ilgili rehabilitasyon merkezi yer tahsisi yapıldı. Yapılacak olan yapıların hepsi bu yol güzergâhında ve bu yol yapılaşmalar için bize imkan sağlayacak. Bu geniş ferah ve eğimi üniversitemizin kodlarına uygun güzel yolun açılmasını Sayın Başkanımız sağladı. Selahattin Gürkan Başkanıma ve çalışma ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Yerel yöneticiler olarak üniversitemizin yanında olacağız”
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere İnönü Üniversitesi Rektörü ile birlikte çalışmaların olduğu alana geldiklerini aktaran Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve üniversitemizde yapılan diğer çalışmaları da yerinde gördük. Bu anlamda değerli rektörümüze ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz 40 metre genişliğinde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda olan ve üniversitemizin master planı içerisinde yer alan kuşak yolu, çevre yolu diye tabir ettiğimiz yolda yoğun bir çaba harcayarak çalışmaları tamamlama aşamasına getirdiler. Rektörümüzün ifade ettiği gibi önümüzdeki 3,5 yıl ve 10 yıl içerisinde bu bölgeye fakültelerin, hastanelerin ve tesislerin yapılacağını belirttiler. Üniversitemizin bütün birimleriyle tekamül etmiş bir üniversite olması noktasında Rektörümüzün çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Bizler de yerel yöneticiler olarak üniversitemizin yanında olacağız ve her konuda destek vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi olarak bu alanda 40 metre genişliğinde yaklaşık 3 km uzunluğundaki yolun açılmasında yoğun bir çalışma ortaya koymuşlar. Bu çalışmanın akabinde zemin tamamen oturduktan sonra asfalt çalışmalarımızı üniversitemiz ile birlikte yapacağız. Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından yol işaretleme ve yol şeritlerinin yapımı ile birlikte Üniversitemize, Malatya’mıza yakışır bir yolumuzu hizmete açmış olacağız. Bu çalışmaların başta Üniversitemize, Malatya’mıza ve bu yolda yararlanacak olanlara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Üniversitemiz her kesim ve kesiti kucaklayan çalışmalar gerçekleştiriyor”
İnönü Üniversitesi’nin her kesim ve kesiti kucaklayıcı bir yaklaşım içerisinde olduğunu vurgulayan Gürkan konuşmasının devamında, “Bizler üniversitemizin özellikle herkesi kucaklayan bir anlayış içerisinde çalışmasını takdirle karşılamaktayız. Malatya huzurun adıdır. Malatya birlik ve beraberliğin inkişaf ettiği herkesin birbirine saygı gösterdiği şehirdir. Malatya ile bilim yuvası olan Üniversitemizin birleştiği, bütünleştiği ve üniversitenin yaptığı çalışmalarda Malatya’nın değerlerini önemsediği, Malatya’nın değerleri ile bütünleşip değişim ve dönüşümü de Malatya’nın değerleri ile yapıp paydaş olarak bunu yürütmesini takdirle karşılamaktayız. Rektörümüzün şahsında bütün üniversite çalışanlarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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