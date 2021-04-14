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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da komisyonlar belirlendi

İHA

Malatya'da komisyonlar belirlendi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirerek, komisyonların seçimi yapıldı.
Belediye Meclis Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Malatyalıların ve Meclis Üyelerinin Ramazan ayını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ramazan Ayının ülkemize, milletimize, alemi İslam’a ve insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bütün arkadaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ayrıca Akçadağ Meclis Üyemiz Mehmet Korkmaz korona virüs nedeniyle vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan Rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum, Meclisimizin başı sağ olsun. Mehmet Korkmaz’ın yerine Akçadağ Meclis üyesi olarak Bekir Şeker bundan böyle bizimle olacak. Ayrıca Meclis Üyemiz Hasan Demez’in de abisi Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Bütün Rahmeti Rahmana kavuşmuş bütün hemşerilerime de Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Temennimiz ve dileğimiz odur ki Ramazan ayı hürmetine hem kovid belasından hem de diğer musibetlerden Allah memleketimizi, milletimizi ve şehrimizi esirgesin” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündemde yer alan Meclis Başkan Vekilliği, Meclis Kâtipliği, Encümen Üyeleri ve komisyon üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı.
Yapılan seçim sonucunda, Meclis 1. Başkan Vekilliğine Selim Pilten 2. Başkan Vekilliğine Vahap Erdem, Meclis Katipliğine Asil Özlem Pelitoğlu ve İbrahim Aydoğan, Encümen Üyeliğine Mehmet Çolak, Hasan Demez, Zafer Kırçuval, İbrahim Aydoğan ve Özlem Pelitoğlu seçildi.
Komisyon üyeliklerinin seçimi sonucunda da şu isimler göreve getirildi:
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine Nevzat Aslan, Süleyman Bayram, Vahap Erdem, Selim Pilten, Habib Ahmet Şahin, Mustafa Umut Yalçın ve Günnur Tabel.
Plan ve Bütçe Komisyonuna Özlem Pelitoğlu, Mustafa Umut Yalçın, İbrahim Aydoğan, Mahmut Özbaysar, Hasan Demez, Emin Kılıçaslan ve Murat Alabaş.
Çevre ve Sağlık Komisyonuna Kadircan Esen, Hasan Kaplan, Lütfu Gültekin, Hasan Karakaş, Hulusi Kaya, Mehmet Mustafa Evin, Murat İnan ve Hasan Yılmaz.
Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Özlem Pelitoğlu, Kemal Deniz, Hulusi Kaya, Rüstem Çatı, Hasan Hüseyin Doşar, Nedim Çeker, Kadir Yoldaş ve Hasan Avşar.
Ulaşım Komisyonuna Zafer Kırçuval, Süleyman Bayram, Bekir Şeker, Selim Gültekin, Hasan Çalışgan, Hüseyin Akşahin ve Basri Yılmaz.
Hukuk İhtisas Komisyonuna Mustafa Umut Yalçın, Vahap Erdem, Selim Pilten, Hasan Demez, Mehmet Çolak ve İbrahim Fehmi Kütan.
Yapılan seçimler sonrasında gündemde yer alan diğer maddelerin ise bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi.
Bu arada, Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı Meclis toplantısının 2. Birleşimini 16 Nisan Cuma günü saat 14.00’de yapmayı kararlaştırdı.

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