Kumarcılara suçüstü

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Malatya’da iki adrese düzenlenen operasyon sonucu 8 kişi kumar oynarken polis tarafından suçüstü yakalandı. 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dabakhane ve Kavaklıbağ Mahallesi’nde kumar oynatıldığı tespit edilen 2 iş yerine operasyon düzenledi. Kumar oynadığı sırada suçüstü yakalanan 8 kişiye idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahipleri F.F. ve B.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

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