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Yeşilyurt’ta ki sosyal yaşam alanları yenileniyor Çınar: “Parklarımızın kalitesini artırıyoruz”

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde bulunan sosyal yaşam alanlarını, düzenli olarak gerçekleştirdiği bakım, onarım, yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarıyla kalitesini artırıp, ilçenin sosyal yaşam seviyesinin daha fazla gelişmesine ön ayak oluyor.

Yeşilyurt’ta ki sosyal yaşam alanları yenileniyor Çınar: “Parklarımızın kalitesini artırıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde bulunan sosyal yaşam alanlarını, düzenli olarak gerçekleştirdiği bakım, onarım, yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarıyla kalitesini artırıp, ilçenin sosyal yaşam seviyesinin daha fazla gelişmesine ön ayak oluyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla sosyal yaşam alanlarındaki düzenleme ve yenileme çalışmalarına ağırlık veren Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan yeni parkların yapımını sürdürürken bir yandan da mevcut parkları yeniliyor.
Çalışmalar kapsamında çok sayıda parkın çocuk oyun gruplarını ve banklarını yenileyen ekipler, bozulan ve zarar gören alanlarda çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte işlemlerine ağırlık veriliyor.
Parklarda uzamış çimleri ve çalı türü bitkileri de biçip budayan görevli ekipler, özellikle boş arazi ve arsalarda bulunan ve yangın riski taşıyan kuru ot ve çalıları da iş makinesi yardımıyla biçerek temizliyor. Bu çalışmalar sayesinde, dinlenmek, temiz hava almak veya aileleriyle güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlar çok daha nezih ve temiz bir görünüme kavuşuyor.

“Bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır”
Yeşilyurt’ta ki tüm parklarda dezenfektan çalışmalarının yanı sıra yenileme ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak hem yeşil alanlarımızı düzenli olarak bakımdan geçiriyor hem de yeni alanlar oluşturuyoruz. Amacımız, hemşerilerimize daha sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlar sunmaktır. Görevlendirilen ekiplerimiz ilçemizin her noktasında çok yoğun çalışarak, vatandaşlarımızın keyifli ve güzel vakitler geçirmeleri için parklarımızı, yeşil alanlarımızı, sokaklarımızı ve yollarımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Yollarımızı ve kaldırımlarımızı temizliyoruz, ağaçlarımızı buduyoruz, yeşil alanlarımızın bakımını yapıyoruz, yeni park alanları yapıyoruz, su kanallarımızı dezenfekte ediyoruz, çocuk oyun grupları ve spor aletlerin bakımonarım ve yenileme çalışmalarını yapıyoruz. Parklardaki oyun ve spor gruplarını, oturma ve piknik alanlarını ekolojik dezenfektan deterjan ve su bazlı temizlik maddesi ile temizleyerek halkımıza daha hijyenik ortamlar hazırlıyoruz. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın sosyal donatı alanlarından en iyi şekilde faydalandığı, çocuklarımızın mutlu ve huzurlu şekilde yaşadığı bir Yeşilyurt oluşturmak için çalışmaya aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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