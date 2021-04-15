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Başkan Güder: “Şehitlik ve gazilik Allah’ın lütfettiği bir makamdır”

İHA

Başkan Güder: “Şehitlik ve gazilik Allah’ın lütfettiği bir makamdır”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şehitler Haftası münasebetiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız’ı ve yönetimini ziyaret etti. Şehitlik mertebesinin önemine vurgu yapan Başkan Güder, “Devletimizin, milletimizin bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1420 Nisan Şehitler Haftası münasebetiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız’ı ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Şube Başkanı Kıbrız ve şehit aileleri ile uzun süre sohbet eden Başkan Güder, tüm şehit aileleri ve gazilerin Ramazan ayını kutlayarak, herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nın çalışmaları hakkında Başkan Güder’e kısa bir bilgi veren Şube Başkanı Kıbrız, Battalgazi Belediyesi’nin vakıflarına verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

“Terörün her türlüsünü lanetliyoruz”
Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, “Şehit aileleri olarak bizler dün üzüntülü bir haber aldık. Malatyalı bir askerimiz Irak’ta hain saldırı sonucu şehit düşmüş. Mübarek Ramazan ayında düşman düşmanla barıştığı zaman dilimi içinde dini, dili, ırkı belli olmayan terör örgütü tarafından yapılan bu saldırıyı, şehit ve gazi aileleri olarak kınıyoruz. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şehitler haftası münasebetiyle bizleri ziyaret etti. Mutlu olduk. Başkanımız her daim bizlerin yanında. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Tüm Müslüman aleminin ramazan ayı mübarek olsun” şeklinde konuştu.

“Şehit ve gazilerimize minnet borcumuzu ömür boyu ödeyemeyiz”
Şehit aileleri ve gazilerimizle her fırsatta bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Şehitler Haftası nedeniyle başkanımızı ve yönetimini ziyaret etmek istedik. Onların sevinçleri bizim sevincimiz, onların üzüntüsü bizim üzüntümüz. Öyle bir millete mensubuz. Dün akşamda bizi derin yasa boğan bir haber aldık. Hekimhan Dursunlu köyünde bir askerimiz şehit olduğu haberini aldık. Başımız sağ olsun. Ailesine sabırlar diliyoruz. Lafın ve sözün bittiği yerdeyiz. Şehitlerimizin nasıl yüce bir makama eriştiklerini de biliyoruz. Türkiye önemli bir merkez. Tüm dünyanın gözü bizim üzerimizde. Şükürler olsun ki dün olduğu gibi bu millet canı pahasına, ülkesini yabancı kimseye teslim etmemiş. Öyle bir düşmanla karşı karşıyayız ki; ne Ramazan ayını dinliyor, ne bayramı dinliyor, ne dini var, ne ırkı var. Bizde bu inanç ve kararlılık olduğu müddetçe, onları hevesleri kursaklarında kalacak. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. İslam dininde peygamberlikten sonra gelen en yüce makam olan şehitlik Allah rızası için, din, vatan, millet uğruna canını vermek demektir ve bu makama erişmek şereflerin en büyüğüdür. Vatanımızı kanları canları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, birlik, bütünlük ve iç huzurumuzu bozmaya çalışan her türlü direnişe karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimize minnet borcumuz ömür boyu ödenmez. Bayrak ve vatan sevdasıyla yanıp tutuşan, gece gündüz demeden ülke savunmasını yapan, gözünü kırpmadan, canından vazgeçerek bu kutsal toprakları korumak adına hayatını kaybeden şehitlerimiz, bu uğurda elini, kolunu, gözünü kaybederek gazilik unvanı alan bütün kahramanlarımız, bizim gönlümüzde çok özel bir yere sahipler. Biz biliyoruz ki şehitlik ve gazilik Allah’ın lütfettiği bir makamdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri bizim her zaman başımızın tacıdır. Şehitlerimizin mirası bizim mirasımızdır. Bizler her daim sizlerin emrinizdeyiz. Sizler için ne yapsak azdır.
Devletimizin, milletimizin bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Ramazanı Şerifiniz mübarek olsun” dedi.
Ziyaret sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız’a Kuranı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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