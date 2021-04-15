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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti Alpay: “Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle olağan üstü tehditlerle karşı karşıya kalan büyük bir devlettir”

İHA

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti Alpay: “Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle olağan üstü tehditlerle karşı karşıya kalan büyük bir devlettir”

Irak’ın Kuzeyinde Beşika Üs Bölgesine teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonrasında şehit olan Malatyalı Uz. Çvş. Hacı Halil Kızılay’ın cenaze törenine katılmak üzere Malatya’ya gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

“Bakan yardımcımızın her zaman yardım ve desteklerini gördük”
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ı ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirten Başkan Gürkan, “Şuay bey hem Milletvekilliği döneminde hem de Bakan Yardımcılığı döneminde Malatya ile ilgili iş ve işlemlerde hakikaten bir Malatyalı Milletvekili gibi, Malatyalı Bakan gibi çalışmış ve Malatya’ya gelen hizmetler noktasında öncülük etmiştir. Bu anlamda Malatya’ya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Allah ülkemizi terör belasından kurtarsın”
Başkan Gürkan ayrıca Irak’ın Kuzeyinde Beşika Üs Bölgesine teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonrasında şehit olan Uz. Çvş. Hacı Halil Kızılay’ın Hekimhan’da gerçekleştirilecek olan cenaze törenine katılacaklarını belirterek, “Allah bu milleti Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine hem Kovid belasından hem terör belasının milletimizin yakasından düşmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Türkiye büyük bir devlettir”
Ramazan ayının İslam Alemine, Türk Milletine, Ülkemize huzur, sağlık ve esenlikler getirmesi ve barışa vesile olması temennisinde bulunan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, “Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle, konumu itibariyle tarihi müktesebatı sorumlulukları olağan üstü tehditlerle karşı karşıya kalan büyük bir devlet, büyük bir ülke. Elbette gönülden hiç şehit vermeyelim duygusu geçiyor ama Türkiye’nin baş başa kaldığı tehditler, güvenlikle ilgili problemler Türkiye’nin insiyatif alması ile birlikte karşı karşıya kaldığı sorunları da beraberinde getiriyor. Şehidimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Aziz Milletimize, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah onlardan razı olsun onların makamları belli zaten. Bu milletin yüzünün gülmesi için yeniden başka acılar yaşamaması için Ramazan hürmetine dua vaktinde olduğumuzu ifade ediyorum. Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne hayatını bu devlet, millet ve bayrak için veren bütün şehitlerimize Rabbim rahmet etsin. Onlardan razı olsun. Mekanları Cennet olsun. İnşallah bizlerde onların açtığı bu istikamette bu ülkeyi daha büyük hedeflere ulaştırmak için gayret ve çaba içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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