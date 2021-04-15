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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükelçi Lee’ye kayısının tanıtımı yapıldı

İHA

Büyükelçi Lee’ye kayısının tanıtımı yapıldı

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee’ye, kayısının tanıtımı yapıldı.
Ankara Büyükelçisi olduktan sonra Türkiye’yi tanımak amacıyla illeri gezdiğini belirten Won Ik Lee, özellikle kayısı olmak üzere tarihi ve kültürel değerleri merak ettiği için Malatya’ya geldiğini söyledi.
Valilik 2 No’lu toplantı salonunda Kore Büyükelçisine yönelik, Malatya’nın kültürel, tarihi, ticari, turistik değerleri anlatılarak, önemli ihraç ürünü olan kayısının potansiyeli hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Vali Aydın Baruş, Büyükelçi Won Ik Lee, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ‘Malatya Kayısı Kitabı’ yazarı Prof. Dr. Bayram Murat Asma ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Tesisler Şube Müdürü Çetin Bozkurt katıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Malatya tanıtım filmi gösterilmesinin ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit kayısının tarımsal özellikleri hakkında bilgiler verdi.
Daha sonra söz alan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya olarak yıllık 100 bin tona yaklaşık kuru kayısı üretildiğini ve Dünya Kuru Kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşıladıklarını söyledi. 115 ülkeye 300 milyon dolarlık kayısı ticareti gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özcan, Kore Cumhuriyetine sadece 52 ton kayısı ihracatını gerçekleştirdiklerini söyleyerek bunun çok düşük düzeyde kaldığını ifade etti.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise Kore Cumhuriyeti’nin 366 şirketinin Türkiye’de faaliyet gösterdiğini, bu şirketler için Malatya’nın uygun bir yatırım alanı olduğunu bildirdi. Sadıkoğlu, “Gerekli teşviklerimiz de mevcut. Bu şirketleri Malatya’ya davet ediyoruz” dedi.
Odalar olarak iş ve çalışma meclisleri kurduklarını belirten Sadıkoğlu, Kore ile de bu meclislerden kurmak istediklerini, ayrıca ülkelerinde yapılan fuar, forum ve tanıtım organizasyonlarına Malatya TSO olarak katılmak istediklerini bu konuda yardımcı olmalarını istedi.
Prof. Dr. Bayram Murat Asma da, Kayısının yüksek lif içerdiğini ayrıca insan sağlığına birçok faydasının olduğundan bahsetti.
Büyükelçi Won Ik Lee, özellikle Kayısının potansiyelinin farkına varılabilmesi için yoğun tanıtımlar yapılması gerektiğini bu konuda üstüne düşeni mutlaka yapacağını belirtti. Lee, Malatya Kayısısının çok sağlıklı ve lezzetli olduğunu Türkiye’ye geldikten sonra tecrübe ettiğini dile getirdi. Lee, Kore halkının bu yararlı tarım ürününü bilmediğini, şayet bilseler sofralarından ayırmayacakları bir yiyecek olacağını, bunun için de gerekli bilgilendirme ve tanıtma faaliyetleri için işbirliği yapacaklarını söyledi. Lee, hem iki ülke arasındaki işbirliğinin artması hem de Malatya’nın potansiyelini Kore Cumhuriyetine aktaracağını ifade etti.
Kore Büyükelçisi Won Ik Lee’nin Malatya gezi programında, Aslantepe Ören Yerinden sunum, Kayısı İşletme Tesisinde inceleme ve Nemrut Ören Yeri gezisi bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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